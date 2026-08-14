BTS '페이크 러브' MV 14억뷰 돌파…통산 6번째

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 14일 페이크 러브 14억뷰를 돌파했다
- 페이크 러브는 지난 13일 오후 3시46분 넘어섰다
- 방탄소년단은 14억뷰 뮤직비디오 여섯 편을 보유했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수록 앨범, K팝 최초 빌보드 200 정상 기록
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '페이크 러브'(FAKE LOVE) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 14억회를 돌파했다고 14일 밝혔다.
소속사 빅히트뮤직에 따르면 '페이크 러브' 뮤직비디오는 지난 13일 오후 3시 46분께 유튜브 조회 수 14억회를 넘어섰다.
이로써 방탄소년단은 '다이너마이트'(Dynamite), '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv), 'DNA', '마이크 드롭'(MIC Drop), '아이돌'(IDOL)에 이어 통산 여섯 번째 14억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.
'페이크 러브'는 2018년 5월 발매된 방탄소년단의 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)의 타이틀곡이다. 그런지 록 기타 사운드에 트랩 비트를 결합한 이모 힙합 장르로, 운명이라고 믿었던 사랑이 거짓이었음을 깨달은 뒤의 감정을 담았다.
뮤직비디오에서는 어두운 분위기의 공간과 멤버들의 퍼포먼스를 통해 곡의 정서를 표현했다. 특히 입과 눈, 귀를 가리는 안무를 활용해 진실을 외면하려는 모습을 형상화했다.
'페이크 러브'는 발매 당시 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 10위를 기록했다. 이 곡이 수록된 '러브 유어셀프 전 티어'는 K팝 앨범 최초로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상에 올랐다. '페이크 러브'는 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 42위를 기록했다.
한편 방탄소년단은 지난 3월 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매했으며 현재 월드투어를 진행하고 있다.
taeyi427@newspim.com