BTS 월드투어, 외신서 집중조명…"경제효과 4500억·파급력은 월드컵"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블즈 소속 그룹 방탄소년단이 북미 대륙에 큰 경제적 파급력을 일으키고 있다는 주요 외신의 분석이 나왔다.

4일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 영국 유력지 가디언은 최근 보도를 통해 4년의 공백을 깨고 월드투어를 재개한 방탄소년단이 미국 현지에 막대한 경제적 호황을 이끌고 있다고 집중조명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단의 북미투어 뉴욕 공연 현장. [사진=빅히트뮤직] 2026.08.03 alice09@newspim.com

매체는 8~9월 북미 7개 도시에서 16회에 걸쳐 열리는 방탄소년단의 콘서트 일정을 주목했다.

이어 앞서 5월 열린 라스베이거스 4회 연속 매진 공연의 성과를 짚으며 "당시 대형 호텔부터 차이나타운의 소규모 카페에 이르기까지 특수를 누려 약 3억 4000만 달러(약 4500억 원) 규모의 경제 효과를 창출한 것으로 추산된다"고 강조했다.

지난 1일과 2일 양일간 15만 7000여 명의 관객을 끌어모은 뉴저지 메트라이프 스타디움 공연을 기점으로 맨해튼 코리아타운 일대에도 수많은 '아미(팬덤명)'가 몰렸다.

이를 두고 투어리즘 이코노믹스의 경제 개발 부문 책임자인 마이클 마리아노는 가디언을 통해 "방탄소년단 팬들의 평균 지출액(티켓 외 숙박, 식음료, 항공 등 연계 지출)만 놓고 보아도 그 파급력은 FIFA 월드컵과 맞먹거나 그 이상일 것"이라고 전망했다.

실제 이러한 방탄소년단 투어 성과는 하이브의 실적으로도 증명되고 있다. 소속 레이블 빅히트 뮤직의 모회사인 하이브의 올해 2분기 매출액이 1조 4500억 원에 달했다.

이는 엔터테인먼트 업계 최초의 단일 분기 매출 1조 원 돌파이자 하이브 창사 이래 역대 최대 분기 실적에 해당한다.

뉴욕 한국문화원의 윤보라 비주얼 아트 담당관은 가디언과의 인터뷰에서 "K팝이 한국어 학습은 물론 한국의 뷰티, 음식, 기술, 관광 등 문화 전반을 발견하게 하는 거대한 관문(gateway) 역할을 하고 있다"라고 말했다.

세계 최대 팝 시장에서 도시와 문화를 연결하는 음악의 힘을 보여준 방탄소년단의 행보가 글로벌 산업 전체를 움직이는 강력한 모멘텀으로 작용하고 있는 셈이다.

alice09@newspim.com