BTS '스윔', 美 빌보드 '핫 100' 20주 연속 차트인…'버터'와 타이기록

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단 스윔이 11일 빌보드 핫100 91위에 올랐다
- 지난 4월 4일 1위로 진입한 뒤 20주 연속 차트인했다
- 아리랑은 빌보드200 14위, 아이 니드 유는 5억회를 넘었다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블즈 소속 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100'에서 장기흥행 중이다.
11일 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 15일 자)에 따르면, 방탄소년단의 '스윔'이 '핫 100' 91위에 올랐다. 이 곡은 지난 4월 4일 자 '핫 100'에 1위로 처음 진입한 뒤 20주 연속 순위권을 지키고 있다.
이로써 '스윔'은 2021년 발매된 메가 히트곡 '버터(Butter)'의 '핫 100' 통산 20주 차트인 기록과 동률을 이뤘다.
전 세계 200여 개 국가·지역 음원 스트리밍과 디지털 판매량을 집계하는 글로벌 송차트에서의 강세도 두드러진다. '스윔'은 '글로벌(미국 제외)'과 '글로벌 200'에서 각각 4위와 12위를 차지했다. 특히 '글로벌(미국 제외)'에서 20주 연속 톱 10을 유지한 점이 돋보인다.
또한 수록곡 '노멀(NORMAL)'은 두 차트에서 각각 24위와 49위에 랭크됐다. 이 곡은 지난달 17일 뮤직비디오와 한국어 음원이 공개된 후 빌보드 차트에서 다시 존재감을 키우고 있다. 라디오 차트인 '팝 에어플레이'에는 40위로 이름을 올렸다.
'스윔'과 '노멀'을 비롯해 '바디 투 바디(Body to Body)', '2.0', '훌리건(Hooligan)', '에일리언스(Aliens)'까지 '아리랑'에 수록된 총 6곡이 '글로벌(미국 제외)' 차트에 포진했다. 여기에 지난 7월 '2026 FIFA 북중미 월드컵™' 결승전 하프타임 쇼에서 선보인 2020년 작 '다이너마이트(Dynamite)'까지 3주 연속 이 차트 순위권에 들었다.
메인 앨범차트 '빌보드 200'에서는 정규 5집 '아리랑'이 견조한 인기를 이어갔다. 지난주 15위에서 14위로 반등했다. 이 앨범은 앞서 3주 연속 '빌보드 200' 정상을 밟았으며, 톱 10 체류 기간은 누적 13주로 한국 가수 음반 가운데 가장 길다. 이번 주 세부 차트 성적은 '톱 앨범 세일즈' 7위, '톱 스트리밍 앨범' 25위, '바이닐 앨범' 11위다.
방탄소년단의 미니 3집 '화양연화 pt.1'의 타이틀곡 '아이 니드 유(I NEED U)'가 지난 8일 기준 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다. 이 곡은 서정적인 동양적 정서와 거친 힙합 사운드가 어우러진 노래로, 끝을 향해 가는 사랑을 붙잡고 싶어하는 애타는 마음을 담았다. 방탄소년단에 첫 지상파 음악방송 1위를 안긴 곡이다.
alice09@newspim.com