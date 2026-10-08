MS, 엔비디아 칩 얹은 서피스 공개…"애플보다 AI 두 배 빨라"

AI 핵심 요약beta
- MS가 7일 엔비디아 칩 노트북을 공개했다.
- 서피스 랩톱 울트라는 맥북프로 M5보다 빨랐다.
- MS는 AI 에이전트 보안 도구도 함께 선보였다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 마이크로소프트(MS)가 엔비디아 칩을 탑재한 새 노트북을 공개했다.
MS는 7일(현지시간) 샌프란시스코 행사에서 '서피스 랩톱 울트라'를 선보였다. MS 경영진에 따르면 이 제품은 인공지능(AI) 모델을 기기에서 직접 돌릴 때 애플 맥북프로 M5보다 응답 속도가 두 배, 영상 생성 속도가 여섯 배 빠르다.
가격은 2599달러부터로, 16인치 맥북프로 기본형보다 약 400달러 싸다.
사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)와 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이날 함께 무대에 올랐다. 황 CEO는 "우리는 개인용 컴퓨터를 완전히 재발명했다"고 말했다.
서피스 랩톱 울트라는 엔비디아 RTX 스파크 슈퍼칩을 기반으로 한다. 블랙웰 RTX 그래픽과 최대 20코어 중앙처리장치(CPU), 최대 128GB 통합 메모리를 결합했다. 신경망처리장치(NPU)를 내장한 코파일럿+ PC로, Arm용으로 만들어지지 않은 앱은 윈도 내장 에뮬레이터 '프리즘'을 통해 구동한다.
이날 MS는 PC에서 직접 돌아가는 AI 코딩 모델과 AI 에이전트가 허가 없이 데이터에 접근하지 못하게 막는 보안 기술도 함께 공개했다. 'MS 실행 컨테이너'로 불리는 이 도구는 노트북이나 데스크톱에서 에이전트가 무단 작업을 하지 못하도록 차단한다. 파반 다불루리 윈도·디바이스 총괄 부사장은 앤스로픽과 오픈AI, 엔비디아가 이 도구를 쓸 예정이라고 설명했다.
나델라 CEO는 "우리는 데스크톱을 에이전트가 실행되기에 가장 안전한 곳으로 만들어야 했다"고 말했다. 다불루리 부사장은 새 도구로 정보기술(IT) 부서가 에이전트 규칙을 정하면 윈도 운영체제가 직원 기기마다 그 규칙을 집행하게 된다고 설명했다.
mj72284@newspim.com