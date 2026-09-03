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강소휘·이다현 등 AG 여자배구 대표팀 최종명단 12명 확정

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AI 핵심 요약

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  • 대한배구협회가 3일 여자배구 아시안게임 최종 12명을 확정했다.
  • 차상현호는 세터 김다인·이수연, 주장 강소휘 등으로 꾸렸다.
  • 한국은 16일 홍콩전부터 D조 일정에 나서며 13일 일본으로 출국한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

남자 대표팀은 부상 신호진 대신 방강호 출전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 무대에서 명예 회복을 노리는 대한민국 여자 배구 대표팀의 최종 엔트리가 확정됐다.

대한배구협회는 3일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 여자 배구 국가대표팀 최종 명단 12인을 발표했다. 차상현 감독이 이끄는 대표팀은 세터 2명, 리베로 1명, 아포짓 스파이커 2명, 아웃사이드 히터 4명, 미들 블로커 3명으로 진용을 갖췄다.

포지션별로는 세터 김다인(현대건설)과 이수연(한국도로공사), 리베로 한다혜(SOOP)가 낙점됐다. 아포짓 스파이커에는 나현수(현대건설)와 박은서(SOOP)가 이름을 올렸다. 팀의 핵심인 아웃사이드 히터는 주장 강소휘(한국도로공사)를 비롯해 육서영(IBK기업은행), 이예림(현대건설), 김효임(GS칼텍스)이 책임진다. 중앙 미들 블로커 라인에는 박은진, 정호영(이상 정관장)과 일본 NEC 레드로케츠에서 활약 중인 이다현이 구축했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자배구 대표팀. [사진=AVC]2026.09.03 psoq1337@newspim.com

한국은 이번 대회 조별리그 D조에 편성됐다. 오는 16일 홍콩과의 첫 경기를 시작으로 17일 카타르, 18일 베트남을 차례로 상대한다. 조별리그 세 경기는 모두 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열리며 조 2위까지 8강 토너먼트에 진출한다. 지난 1일 충북 진천선수촌에 소집된 대표팀은 조직력 강화를 위한 전술 훈련을 소화한 뒤 13일 결전지 일본으로 출국한다.

아시아남자배구선수권대회를 앞둔 남자 대표팀은 아포짓 스파이커 신호진(현대캐피탈)의 부상으로 방강호(한국전력)를 긴급 대체 발탁했다. 신호진은 바레인과의 평가전 도중 발바닥 타박상을 입었다. 이사나예 라미레스 감독은 무리한 출전보다 치료와 회복에 집중해 아시안게임을 대비하는 것이 옳다고 판단했다.

대체 선발된 방강호는 2025 FIVB U-19 세계선수권 8강 진출을 이끌고, 2025-2026 KOVO 신인 드래프트 전체 1순위로 한국전력에 입단한 유망주다.

psoq1337@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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