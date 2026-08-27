여자배구, 아시아선수권 8강서 태국에 0-3 완패…LA올림픽 출전 '불투명'

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자배구 대표팀이 27일 태국에 0-3으로 졌다
- 아시아선수권 8강 탈락으로 2회 연속 8강 진출에 실패했다
- 2028 LA올림픽 출전에도 빨간불이 켜졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=여자 배구 대표팀이 2026 아시아여자배구선수권 8강에서 탈락했다. 오는 2028년 열리는 LA올림픽 진출에도 빨간불이 들어왔다.
한국은 27일 중국 톈진 올림픽센터 체육관에서 열린 태국과 대회 8강전에서 세트스코어 0-3(20-25 18-25 21-25)으로 완패했다.
이날 패배로 한국은 6위에 그쳤던 지난 2023년 대회에 이어 2회 연속 아시아선수권 8강 진출에 실패했다.
오는 2028년 미국 로스엔젤레스에서 열리는 LA 올림픽 진출도 빨간불이 들어왔다 LA올림픽 여자배구 부문에는 12개 팀이 출전한다. 이 중 개최국 미국이 자동 진출권을 확보했다.
나머지 출전팀은 올해 대륙별 선수권대회에서 5장, 2027 국제배구연맹(FIVB) 월드컵(舊 세계선수권)에서 3장과 내년 6월 FIVB 세계랭킹을 기준으로 3장이 배분된다.
FIVB 월드컵은 각 대륙선수권 3위에 든 팀이 출전권을 받는다. 월드컵에서 받는 세계 랭킹 포인트가 다른 대회에 비해 높기 때문에 한국은 월드컵 출전을 통해 세계 랭킹을 올리는 것을 목표로 삼았다. 하지만 이른 탈락으로 월드컵 출전이 좌절됐고, 올림픽 출전 가능성이 떨어졌다.
한국은 이날 나현수(현대건설)가 12점, 강소휘(한국도로공사)가 10점으로 분전했지만 태국을 꺾기엔 역부족이었다.
이날 한국은 1세트 치열한 접전을 치렀다. 하지만 14-12로 앞선 상황에서 5연속 실점을 허용하면서 점수 차를 좁히지 못했고, 결국 1세트를 패했다.
2세트에서는 6-8 뒤처진 상황에서 4연속 실점으로 분위기를 내줬다. 강소휘의 연타가 상대 블로킹에 막혔다. 여기에 리시브마저 흔들리며 18-25로 경기를 내줬다.
3세트에서 한국은 18-18로 팽팽한 승부를 겨뤘지만, 나현수의 공격이 코트 밖으로 향하면서 경기 흐름이 끊겼다. 이후 20-21 상황에서 중앙 속공과 서브 에이스를 내주며 21-25로 패해 3세트로 경기를 마무리했다.
willowdy@newspim.com