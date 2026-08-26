여자배구대표, 홍콩 꺾고 조2위로 아시아선수권 8강 진출

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자배구대표팀이 26일 홍콩을 3-1로 꺾고 8강에 올랐다.
- 차상현 감독은 2세트부터 라인업을 바꿔 역전 흐름을 만들었다.
- 육서영이 22득점, 이다현이 14득점으로 승리를 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구대표팀이 아시아선수권 8강 진출했다.
세계랭킹 27위 한국은 26일 중국 톈진 올림픽 센터 체육관에서 열린 2026 아시아여자배구선수권대회 C조 조별리그 최종 3차전에서 홍콩(123위)을 세트 스코어 3-1(20-25 25-15 25-11 25-18)로 역전승을 거뒀다. 베트남전 승리, 일본전 패배에 이어 2승 1패(승점 6)를 기록한 한국은 일본(3승·승점 9)에 이어 조 2위로 8강에 올랐다.
한국은 1세트 초반 0-3으로 끌려가며 주도권을 내줬다. 주포 강소휘의 공격이 상대 수비와 블로킹에 막혀 단조로운 흐름이 이어졌다. 홍콩은 중앙 속공을 앞세워 점수를 쌓았고, 세트 중반 13-18까지 격차가 벌어졌다. 한국은 이다현과 나현수의 블로킹으로 18-22까지 추격했으나 범실이 나오며 20-25로 1세트를 내줬다.
차상현 감독은 2세트 들어 승부수를 던졌다. 허벅지 상태가 좋지 않은 강소휘와 주전 세터 김다인을 빼고 라인업 변화를 가져갔다. 변화는 적중했다. 한국은 다채로운 공격을 전개하며 초반부터 9-5로 달아났다. 육서영이 쳐내기 공격과 서브 에이스를 연달아 터뜨려 홍콩의 기세를 꺾었고, 25-15로 세트를 가져오며 균형을 맞췄다.
승기를 잡은 한국은 3세트를 압도했다. 홍콩의 수비가 흔들린 틈을 타 공격을 맹렬히 퍼부었다. 19-8에서는 이다현이 서브 에이스 2개를 연속으로 성공시키며 상대를 완전히 몰아붙였다. 한국은 3세트를 25-11로 가볍게 따내며 역전에 성공했다.
4세트 초반 집중력이 잠시 흐트러지며 10-7까지 추격을 허용했으나 이내 흐름을 되찾았다. 12-10에서 이예림의 서브 에이스, 육서영의 단독 블로킹, 이다현의 중앙 속공이 잇따라 터지며 3연속 득점을 기록했다. 19-13으로 달아난 한국은 끝까지 리드를 유지하며 25-18로 경기를 마무리했다.
육서영은 블로킹 3개를 포함해 양 팀 최다인 22득점을 올려 역전승의 일등공신이 됐다. 이다현은 블로킹 4개, 서브 에이스 3개 등 14득점으로 힘을 보탰고, 나현수도 11득점을 올리며 제 몫을 했다.
8강에 오른 한국의 대진과 경기 일정은 26일 오후 열리는 다른 조 최종전 결과에 따라 결정된다. 8강전은 27일과 28일에 펼쳐진다.
psoq1337@newspim.com