창원시, '1사 1취약계층 동행사업' 시작…기업 지속적 사회공헌 연계

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창원상의 경로당 기업 결연 추진

행복동행키트 통한 소외계층 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 기업과 경로당을 연결해 취약계층을 지속적으로 지원하는 민관 협력사업을 시작했다.

강기윤 경남 창원시장(가운데)이 2일 시청 접견실에서 최재호 창원상공회의소회장(맨 오른쪽), 정영식 경남사회복지공동모금회장과 체결한 1사 1취약계층 동행사업 추진을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=창원시] 2026.09.02

창원시는 2일 시청 접견실에서 창원상공회의소, 경남사회복지공동모금회와 '1사 1취약계층 동행사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 기업의 사회공헌 활동을 지역 복지와 연계해 소외계층을 지속적으로 살피자는 취지로 마련됐다. 일회성 물품 전달에 그치지 않고 기업과 취약계층이 정기적으로 관계를 맺으며 안부를 확인하는 방식이다.

첫 사업은 지역 기업과 경로당을 연결하는 '1사 1경로당 동행사업'으로 추진한다. 참여 기업과 결연한 경로당에는 생필품과 지역 생산품, 계절 간식 등으로 구성한 '행복동행키트'를 정기적으로 지원한다.

시는 지역 생산품을 우선 활용해 후원과 지역 제품 소비가 이어지는 구조도 마련할 계획이다.

협약에 따라 창원시는 대상 경로당 발굴과 사업 전반을 지원한다. 창원상공회의소는 참여 기업을 발굴하고 경남사회복지공동모금회는 기업 후원금품 관리와 경로당 전달을 맡는다.

이날 협약식에는 참여 기업을 대표해 LG전자, 효성중공업, 범한그룹, 케이조선, 현대위아, 무학 등 6개 기업이 참석했다.

최재호 창원상의 회장은 "지역과 함께 성장해 온 기업들이 이웃에게 마음을 나누는 것은 뜻깊은 일"이라며 "더 많은 기업이 참여할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.

강기윤 창시장은 "기업과 경로당의 인연이 더 많은 기업과 이웃의 참여로 이어지길 기대한다"며 "기업과 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

시는 앞으로 참여 기업과 결연 경로당을 확대하고 다양한 복지 수요와 기업의 사회공헌 활동을 연계해 '창원형 동행복지'로 발전시킬 계획이다.

news2349@newspim.com