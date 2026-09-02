화성시, 서신면 궁평리 일원 '화성에코팜테마파크' 5일 정식 개장

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106면 규모 오토캠핑장 비롯 탁 트인 경관 감상할 수 있는 전망대와 어린이체험관 등 마련

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 서신면 궁평리 일원에 조성한 화성형 농촌관광 모델 '화성에코팜테마파크'가 오는 9월 5일 정식 개장한다고 2일 밝혔다.

화성에코팜테마파크 전경. [사진=화성시]

화성에코팜테마파크는 화옹간척지 4공구 일대에 6개 기관이 공동으로 참여해 조성하는 768ha 규모의 대규모 복합관광단지 '에코팜랜드' 사업 가운데 화성특례시 부지인 4-9공구에 들어섰다.

도시민에게는 자연 속에서 휴식하며 농업을 체험할 수 있는 공간을 제공하고 지역 농민에게는 안정적인 소득 기반을 마련해 주는 새로운 도농 상생 모델로 기대를 모으고 있다.

테마파크에는 106면 규모의 오토캠핑장을 비롯해 탁 트인 경관을 감상할 수 있는 전망대와 어린이체험관 등이 마련됐다.

특히 지역 주민이 직접 참여하는 '징검다리 활력센터'에서는 농가레스토랑과 카페 그리고 공유주방을 운영하며 생산자와 소비자를 연결하는 농촌 교류 공간 역할을 한다.

이 밖에도 화훼정원 등 방문객을 위한 휴식 공간을 단계적으로 확충할 계획이다. 정식 개장과 함께 다양한 연계 행사도 열린다.

9월 5일부터 6일까지 화성송산포도축제가 열리고 9월 12일에는 선셋콘서트가 이어져 방문객들에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

정명근 화성특례시장은 "화성에코팜테마파크가 시민에게는 자연 속에서 휴식과 농업을 경험하는 공간이 되고 지역 농민에게는 새로운 소득 기회를 창출하는 상생의 거점이 되길 기대한다"며 "농업에 생태와 관광을 접목한 화성만의 농촌관광 모델을 만들어 지역 농업과 관광에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com