알테오젠, 노바티스와 최대 4.4조원 규모 기술이전 계약

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ALT-B4 활용 복수 제품 개발·상업화 권리 부여

모든 옵션·마일스톤 달성 기준…상업화 로열티 별도

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠이 글로벌 제약사 노바티스와 최대 4조4000억원 규모의 피하주사(SC) 제형변경 플랫폼 기술이전 계약을 체결했다.

알테오젠은 노바티스와 하이브로자임(Hybrozyme) 기술이 적용된 'ALT-B4' 기반 피하주사 제형 의약품의 개발 및 상업화를 위한 옵션 및 라이선스 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

알테오젠 본사 전경. [사진=알테오젠]

계약에 따라 노바티스는 복수의 옵션을 통해 ALT-B4를 활용한 복수 제품의 피하주사 제형을 개발·상업화할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 된다.

모든 옵션이 행사되고 개발 및 상업화 마일스톤이 모두 달성될 경우 알테오젠이 수령할 수 있는 금액은 최대 32억2300만달러(약 4조4165억원)다. 제품 상업화 이후 순매출액에 따른 로열티는 별도로 받는다.

ALT-B4(성분명 베라히알루로니다제 알파)는 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼을 기반으로 개발된 재조합 인간 히알루로니다제다. 정맥주사(IV) 방식의 바이오의약품을 피하주사 방식으로 개발하는 데 활용된다.

히알루로니다제는 세포외기질의 주요 구성 성분인 히알루론산을 일시적으로 분해해 함께 투여되는 의약품의 피하 확산을 돕는 역할을 한다.

전태연 알테오젠 대표는 "노바티스는 계약 체결에 앞서 다양한 모달리티에 ALT-B4를 적용한 피하주사 제형 전환에 대한 평가를 수행했다"며 "이번 파트너십을 통해 하이브로자임 플랫폼의 적용 범위를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com