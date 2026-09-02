BYD코리아, 평택에 37번째 전시장…경기 남부 판매망 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아가 경기 평택에 37번째 승용 전시장을 열고 경기 남부권 판매 네트워크 확대에 나섰다.

BYD Auto 평택 전시장 외관. [사진=BYD코리아]

BYD코리아는 2일 'BYD Auto 평택 전시장'을 공식 오픈했다고 밝혔다.

평택 전시장은 대지면적 2956㎡, 연면적 572.2㎡ 규모로 최대 6대의 차량을 전시할 수 있다. 자주식 주차 64대와 급속충전기 1대, 완속충전기 3대도 갖췄다.

전시장은 지하철 1호선과 KTX·SRT가 정차하는 평택지제역에서 도보 약 3분 거리에 위치한다. 고덕국제신도시와도 가까워 평택을 비롯한 경기 남부권 고객 접근성을 높였다.

이번 개장으로 BYD코리아의 국내 승용 전시장 네트워크는 37곳으로 확대됐다. 회사는 올해 목표였던 35개 전시장 구축을 조기 달성한 뒤에도 추가 출점을 이어가고 있다.

서비스 네트워크도 확대한다. 현재 전국 20개 서비스센터를 운영하고 있으며 연말까지 26곳으로 늘릴 계획이다.

BYD코리아 관계자는 "판매부터 서비스까지 고객 여정 전반에서 접근성과 편의성을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com