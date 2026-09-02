HD현대중공업, LCO₂ 운반선 핵심기술로 '장영실상' 수상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 액화 이산화탄소(LCO₂) 운반선 핵심 기술로 'IR52 장영실상'을 수상했다.

HD현대중공업이 올해 1월 '캐피털 클린 에너지 캐리어' 社에 인도한 22,000㎥급 세계 최대 LCO₂ 운반선 '액티브'호의 모습. [사진=HD현대]

HD현대중공업은 자체 개발한 '액화 이산화탄소 운반선용 저압 화물 시스템'이 제35주차 IR52 장영실상을 받았다고 2일 밝혔다.

해당 기술은 LCO₂를 영하 50도, 7기압의 초저온·저압 상태로 대량 운송하는 시스템이다. 기존 운반선은 주로 영하 30도, 20기압 환경에서 운용돼 화물탱크 대형화에 한계가 있었고 평균 운송 용량도 7500㎥ 수준에 그쳤다.

HD현대중공업은 압력을 7기압까지 낮추고 온도·압력 제어 기술을 정밀화해 드라이아이스 발생을 억제했다. 이를 통해 수개월간 LCO₂ 상태를 안정적으로 유지할 수 있도록 했다.

해당 기술은 2만2000㎥급 세계 최대 LCO₂ 운반선에 적용됐다. 이 선박은 기존보다 약 3배 많은 이산화탄소를 운송할 수 있으며 올해 1월 그리스 선사 캐피털 클린 에너지 캐리어에 인도됐다.

HD현대중공업은 CCUS 시장 확대에 따라 대형 LCO₂ 운반선 수요가 늘어날 것으로 보고 관련 시장 선점에 나설 계획이다.

회사 관계자는 "차별화된 친환경 선박 기술을 선제적으로 개발해 글로벌 탄소중립 시장을 선도하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com