조경제 산청군 보건의료원장 취임…"지역 주민 건강지킴이 역할 다해"

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군이 2일 조경제 신임 보건의료원장이 취임했다고 밝혔다.
- 조 원장은 경상대 의대 출신으로 경상국립대 학장 등을 역임했다.
- 산청군은 필수의료 공백 해소와 서비스 개선을 추진했다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군의 한 공공의료원이 대학 의학 교육과 행정을 두루 거친 '현장형 의사 학장' 출신 원장을 맞이했다.
경남 산청군은 전날 조경제 신임 보건의료원장이 취임했다고 2일 밝혔다.
조 신임 원장은 경상대학교 의과대학을 졸업한 뒤 서울대학교 대학원에서 의학박사 과정을 수료했다. 이후 경상국립대학교 의과대학에서 교수와 학장을 역임하며 의학 교육과 대학 행정 전반을 두루 맡았다.
조 원장은 대학 현장에서 지역필수의료 인력 양성에 오랜 기간 관여해 왔다. 현장 진료뿐 아니라 후학 양성을 통해 지역 의료 인프라의 기반을 다지는 데 힘을 쏟아온 것으로 알려졌다.
군은 조 원장이 대학에서 축적한 의학적 전문성과 교육·행정 경험을 토대로 공공보건의료 서비스 전반의 수준 향상을 이끌 것으로 내다봤다. 특히 인력 양성과 진료 시스템을 연계해 지역 필수의료 공백을 줄이는 데 집중할 계획이다.
조경제 신임 원장은 "지역필수의료 인력 양성 경험을 발판으로 지역 주민의 건강 증진과 의료서비스의 질 향상을 위해 모든 역량을 쏟겠다"며 "산청군보건의료원이 신뢰받는 지역사회 건강 지킴이로 도약할 수 있도록 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.
군은 조 원장 취임을 계기로 보건의료원 기능을 점검하고 지역 의료 수요에 맞춘 필수의료 서비스 제공 체계를 정비한다는 방침이다.
m25322532@newspim.com