조경제 산청군 보건의료원장 취임…"지역 주민 건강지킴이 역할 다해"

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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군의 한 공공의료원이 대학 의학 교육과 행정을 두루 거친 '현장형 의사 학장' 출신 원장을 맞이했다.

경남 산청군은 전날 조경제 신임 보건의료원장이 취임했다고 2일 밝혔다.

1일 조경제 신임 산청군 보건의료원장(왼쪽)이 유명현 산청군수로부터 임용장을 수여 받은 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다.[사진=산청군]2026.09.02

조 신임 원장은 경상대학교 의과대학을 졸업한 뒤 서울대학교 대학원에서 의학박사 과정을 수료했다. 이후 경상국립대학교 의과대학에서 교수와 학장을 역임하며 의학 교육과 대학 행정 전반을 두루 맡았다.

조 원장은 대학 현장에서 지역필수의료 인력 양성에 오랜 기간 관여해 왔다. 현장 진료뿐 아니라 후학 양성을 통해 지역 의료 인프라의 기반을 다지는 데 힘을 쏟아온 것으로 알려졌다.

군은 조 원장이 대학에서 축적한 의학적 전문성과 교육·행정 경험을 토대로 공공보건의료 서비스 전반의 수준 향상을 이끌 것으로 내다봤다. 특히 인력 양성과 진료 시스템을 연계해 지역 필수의료 공백을 줄이는 데 집중할 계획이다.

조경제 신임 원장은 "지역필수의료 인력 양성 경험을 발판으로 지역 주민의 건강 증진과 의료서비스의 질 향상을 위해 모든 역량을 쏟겠다"며 "산청군보건의료원이 신뢰받는 지역사회 건강 지킴이로 도약할 수 있도록 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

군은 조 원장 취임을 계기로 보건의료원 기능을 점검하고 지역 의료 수요에 맞춘 필수의료 서비스 제공 체계를 정비한다는 방침이다.

m25322532@newspim.com