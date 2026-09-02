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'비하 응원' 배재고 선수 2명·감독 출전정지 1개월…주심도 징계

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AI 핵심 요약

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  • 배재고 선수 2명과 감독이 1일 징계받았다.
  • 배재고는 6월 청룡기서 비하 응원을 주도했다.
  • 주심도 제재 없이 경기 진행해 출전정지 1개월을 받았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고교야구 경기 도중 상대 팀을 비하하는 부적절한 응원을 펼친 배재고등학교 야구부 선수들과 감독 그리고 이를 방관한 주심에게 무거운 징계가 내려졌다.

대한야구소프트볼협회(KBSA)는 1일 올림픽회관에서 제12차 스포츠공정위원회를 열고 지난 6월 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기에서 발생한 비하 응원 사태 관련자들에 대한 징계를 의결했다고 2일 밝혔다.

위원회는 상대 팀을 비하하는 응원 구호를 주도해 대회 질서를 문란하게 한 배재고 선수 2명에게 출전정지 1개월의 징계를 내렸다. 선수들을 제대로 지도하고 관리하지 못한 책임을 물어 배재고 감독에게도 출전정지 1개월 처분을 의결했다. 응원을 주도한 배재고 학생 2명은 이번 사태의 책임을 통감하며 선수 생활을 그만두기로 결정했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이영진 대한체육회 스포츠공정위원회 위원장이 지난 7월 20일 배재고 야구부에 내려진 6개월 출전 정지 징계에 대한 재심을 진행하고 있다. 2026.07.20 khwphoto@newspim.com

당시 경기에서 적절한 조치를 취하지 않은 심판진도 책임을 피하지 못했다. 위원회는 경기 초반부터 부적절한 구호가 지속됐음에도 현장에서 제재하지 않은 채 경기를 진행한 해당 경기 주심에게 경기 관리 소홀의 책임을 물어 출전정지 1개월 처분을 내렸다. 배재고 측의 비하 응원에 항의하는 과정에서 상대 더그아웃을 향해 공개적으로 폭언과 욕설을 한 광주제일고 코치에게는 위반 경위를 참작해 견책 조치했다.

배재고는 지난 6월 29일 광주일고와의 청룡기 1회전 당시 상대 선수들을 향해 5·18 민주화운동 폄훼 논란과 연관된 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 부적절한 응원 구호를 외쳐 큰 파문을 일으켰다. 협회는 앞서 7월 제11차 회의를 통해 배재고 야구부 단체에 6개월 출전정지 처분을 내렸으나, 대한체육회 스포츠공정위원회 재심의를 거쳐 1개월로 감경된 바 있다.

위원회는 이번 개인 징계 수위를 결정하는 과정에서 배재고 야구부가 이미 팀 차원의 징계를 받은 점과 해당 선수들이 과오를 깊이 반성하고 있는 점을 고려했다. 또한 배재고 측이 광주제일고 측에 진정성 있는 사과를 전달했고 광주제일고 역시 이를 수용해 선처를 호소한 점 등 정황을 종합적으로 참작했다고 밝혔다.

psoq1337@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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