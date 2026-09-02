NHN클라우드, '전남광주미래산업박람회'서 AI 인프라 기술 소개

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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NHN클라우드는 2일부터 5일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 '2026 전남광주미래산업박람회'에 참가해 AI 풀스택 브랜드 'NHN FactoryX'를 중심으로 AI 인프라 구축·운영 기술을 선보인다고 2일 밝혔다.

[사진=NHN 클라우드]

NHN클라우드는 이번 행사에서 GPU 컴퓨팅을 비롯해 데이터센터 전력·냉각·네트워크, GPU 클러스터 구축·운영, AI 서비스 등 AI 도입에 필요한 인프라를 소개한다.

NHN클라우드는 광주 국가 AI 데이터센터에서 H100 GPU를 운영한 데 이어 AI 전용 데이터센터 'FactoryX 서울'에서 B200 GPU 7656장을 기반으로 AI 클러스터를 운영하고 있다.

이 가운데 4080장 규모의 단일 GPU 클러스터를 구축하고 랙당 75kW급 고밀도 환경을 지원하는 수랭식 냉각 시스템도 적용했다. 해당 GPU 클러스터는 글로벌 슈퍼컴퓨터 성능 순위 'TOP500'에서 국내 1위, 세계 20위를 기록했다.

NHN클라우드는 이 같은 인프라 구축·운영 경험을 기반으로 지난 5월 AI 풀스택 브랜드 'NHN FactoryX'를 출시했다. GPU 확보와 인프라 구축부터 운영, AI 에이전트 구동까지 AI 도입 전반을 지원하는 서비스다.

이번 박람회에서는 GPU 자원의 활용 현황을 실시간으로 확인하고 최적화하는 'GPU Live' 서비스 시연 등 NHN FactoryX의 주요 서비스를 소개할 예정이다.

NHN클라우드는 CSAP와 ISMS-P 등 관련 인증을 기반으로 정부·공공기관 대상 클라우드 서비스를 제공하고 있으며, 공공 분야의 AI 컴퓨팅 인프라 수요에도 대응한다는 계획이다.

김동훈 NHN클라우드 대표는 'AI 경쟁력은 AI 모델과 GPU를 확보하는 데 그치지 않고 이를 안정적으로 뒷받침할 수 있는 인프라와 운영 역량에서 비롯된다'며 '기업과 공공기관이 AI를 안정적으로 도입하고 활용할 수 있도록 지원하겠다'고 말했다.

flurry327@newspim.com