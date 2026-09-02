카카오게임즈, '바이브코딩' 게임사 키운다…백엔드엑스에 투자

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[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 AI 기반 백엔드 개발·운영 자동화 기업 백엔드엑스에 전략적 투자를 실시했다고 2일 밝혔다.

백엔드엑스 로고

백엔드엑스는 자연어로 소프트웨어 설계도를 작성하고 50여 개 AI 에이전트 파이프라인을 활용해 백엔드 구축부터 배포, 운영까지 자동화하는 솔루션을 개발하고 있다.

회사는 넥슨코리아 신기술개발실장과 서버 팀장, 게임 서버엔진 개발사 아이펀팩토리 대표 등을 지낸 문대경 대표가 지난해 7월 설립했다. 오는 7일 정식 서비스 출시를 앞두고 사전 신청을 받고 있다.

카카오게임즈는 전문 개발자가 아니어도 앱과 서비스를 제작할 수 있는 '바이브 코딩' 시장이 성장하면서 개발 이후 배포와 운영을 지원하는 백엔드 솔루션의 중요성도 커지고 있다고 판단했다.

이번 투자를 통해 카카오게임즈는 인디·소규모 게임 개발사를 조기에 발굴하고 향후 인수나 퍼블리싱으로 연계할 수 있는 파이프라인을 확대한다는 계획이다. 퍼블리싱 계약을 맺은 소규모 개발사에 백엔드엑스 서비스를 제공해 개발·운영 부담을 낮추는 방안도 추진한다.

flurry327@newspim.com