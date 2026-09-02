보성군, 정부예산안 현안 4건 반영…국비 40억 원 확보

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말차·율포항·하수도 등 298억 규모 추진 탄력

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군은 2027년도 정부예산안에 보성말차 가공시설 현대화와 율포항 국가어항 지정, 농어촌마을하수도 정비 등 주요 현안 4건의 국비 40억 원이 반영됐다고 2일 밝혔다.

총사업비 298억 원 규모의 이번 사업과 관련해 보성군은 국회 심의 과정에서 관계 부처 및 지역 국회의원실과 긴밀히 협의하며 반영 예산의 최종 확정에 적극 대응할 방침이다.

보성군 청사[뉴스핌 DB]

국비 반영 사업은 ▲K-Tea 보성말차 가공시설 현대화사업 26억원 ▲율포항 국가어항 지정 추진을 위한 기초자료 조사 및 기본설계 용역 9억 원 ▲득량면 월평·신동지구 농어촌마을하수도 정비사업 3억 원 ▲벌교읍 호동·동막지구 농어촌마을하수도 정비사업 2억 원이다.

보성말차 가공시설 현대화사업에는 총 52억 원을 투입해 2027~2028년 보성녹차가공유통센터의 노후 시설을 개선하고 말차 전용 제조·가공설비를 확충한다.

군은 시설 현대화를 통해 원료차의 안정적 가공과 품질 관리 기반을 구축하고 말차 생산능력을 높여 차 재배농가의 판로 확대와 소득 증대, 보성말차의 국내외 경쟁력 제고를 추진한다.

율포항은 2024년 8월 국가어항 예비대상항으로 선정됐으며 군은 국비 9억 원이 반영된 기초자료 조사 및 기본설계 용역을 토대로 2027년 상반기 국가어항 지정·고시를 목표로 절차를 밟을 예정이다.

농어촌마을하수도 정비사업은 득량면 월평·신동지구와 벌교읍 호동·동막지구의 하수처리시설·오수관로를 정비해 생활하수 처리 안정화와 악취·수질오염 저감, 정주여건 개선을 추진하는 사업이다.

김철우 보성군수는 "국회 심의 과정에 적극 대응해 예산이 최종 확정되고 계획된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 끝까지 챙기겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com