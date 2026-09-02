노랑풍선, 창립 25주년 기념식·고객 초청행사 개최

임직원·우수고객 초청해 성장 과정 공유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 창립 25주년을 맞아 1일 서울 중구 사옥에서 기념행사를 개최했다고 2일 밝혔다.

회사에 따르면 노랑풍선은 지난 25년간 직판여행이라는 새로운 여행 유통 방식을 시장에 정착시키며 여행업계의 변화를 주도해왔다고 설명했다.

오전에는 고재경 회장, 최명일 회장, 김진국 대표이사 등 팀장급 이상 임직원 약 70명이 참석한 가운데 기념식을 진행했다. 행사는 25년간의 성장 과정과 주요 발자취를 담은 기념 영상 시청, 경영진 메시지, 우수사원·인솔자·협력업체 포상 등으로 구성됐다.

노랑풍선 창립 25주년 기념식에 참석한 임직원들이 단체사진을 촬영하고 있다. [사진=노랑풍선]

고재경 회장은 기념사에서 "노랑풍선이 걸어온 25년은 우리나라 여행산업이 빠르게 변화해온 역사와도 맞닿아 있다"며 "여행사와 고객을 직접 연결하는 직판여행을 통해 여행상품 유통의 새로운 방식을 제시했고, 이를 하나의 시장으로 정착시키며 여행산업의 변화에 의미 있는 역할을 해왔다"고 말했다.

이어 그는 "앞으로도 지난 25년간 축적한 경험을 바탕으로 여행산업의 변화를 선도하고 시장의 새로운 기준을 만들어가는 기업으로 성장해나가길 기대한다"고 밝혔다.

최명일 회장은 "25년이라는 시간 동안 성장할 수 있었던 것은 각자의 자리에서 맡은 역할을 충실히 수행해온 임직원들이 있었기 때문"이라며 "회사의 경쟁력은 결국 사람에서 비롯되는 만큼 임직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 조직을 만들어가는 것이 중요하다"고 말했다.

오후에는 이용 빈도와 재구매 이력 등을 고려해 선정한 우수고객 30여 명을 초청했다. 행사는 회사 및 주요 상품군 소개, 웰니스 세미나, 럭키드로우 등으로 진행됐다. 웰니스 세미나에서는 사상체질을 기반으로 한 맞춤형 건강관리법을 주제로 특별 강연이 이뤄졌으며, 무백, 대상웰라이프, 백년화편, 청연 등 파트너사의 협찬으로 웰컴 기프트와 럭키드로우 경품이 마련됐다.

김진국 대표이사는 "노랑풍선의 25년은 고객의 선택과 신뢰가 있었기에 이어질 수 있었다"며 "앞으로는 고객의 여행 목적과 취향을 더욱 세밀하게 반영하고 변화하는 여행 수요에 맞춘 상품과 서비스를 통해 고객 만족도를 높여나가겠다"고 말했다.

한편 노랑풍선은 고객 초청행사 이후 참석 고객을 대상으로 만족도 조사를 실시해 향후 고객과의 소통을 강화하기 위한 콘텐츠로 활용할 예정이다.

nylee54@newspim.com