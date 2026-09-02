코카콜라, '신흥시장 사람들' 전시로 지역 협업 프로젝트 시즌2

AI 핵심 요약beta
- 코카콜라가 2일 해방촌 신흥시장 골목형 전시 시즌2를 시작했다.
- 이번 전시는 상인 10여명의 삶을 포스터와 필름으로 담았다.
- 시즌1은 에피 어워드 최고상과 상인회 감사패를 받았다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코카-콜라가 해방촌 신흥시장 상인들의 삶을 기록한 전시 '신흥시장 사람들 with 코카-콜라' 전시 '코카-콜라 X 신흥시장' 프로젝트 시즌2를 이어간다고 2일 밝혔다. 시장 곳곳을 전시장으로 활용한 '골목형 전시'로 약 두 달간 운영된다.
지난해 시즌1로 시작된 이 프로젝트는 신흥시장 상인회 감사패에 이어 '2026 에피 어워드 코리아'에서 최고상인 '그랜드 에피'를 수상했다. 지난해가 시장의 공간과 골목을 조명했다면, 올해는 그 공간을 만들어온 상인들로 시선을 확장해 상인 10여 명의 이야기를 포스터 10여 점과 필름 3편으로 담았다. 중앙 광장에는 참여형 포토월을, 실내 갤러리는 레트로 감성의 연출을 마련했다.
프로젝트에 참여해온 H5NG 홍석우 사장은 "신흥시장에서 3대째 같은 자리를 지키며 가게를 운영 중인데, 가게마다 분위기도 다르고 사장님들마다 살아온 이야기도 달라 그 자체가 골목의 매력"이라고 말했다.
코카-콜라 관계자는 "지역 곳곳에서 함께해온 파트너들의 이야기를 조명하고자 했다"며 "앞으로도 지역 파트너들과 함께 성장하는 협업을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com