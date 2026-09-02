금천미트, '올해의 브랜드 대상' 축산물 부문 3년연속 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 동원홈푸드 금천미트가 1일 브랜드 대상을 받았다.
- 금천미트는 3년 연속 축산물 도매 부문 대상을 받았다.
- 금천미트는 21만 고객에 축산물 1000여종을 판다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원홈푸드가 운영하는 축산 도매 온라인몰 '금천미트'가 1일 서울시 중구 신라호텔에서 열린 '2026 올해의 브랜드 대상' 시상식에서 축산물 도매 플랫폼 부문 대상을 수상했다고 2일 밝혔다. 2024년부터 3년 연속 수상이다.
금천미트는 정육점, 식당 등 누적 21만 고객에게 한우, 한돈, 수입육 등 1000여 개의 축산물을 판매하는 국내 최대 축산 도매 온라인몰이다. 원료육의 구매부터 가공, 배송까지 전 과정을 직접 관리하며, 전국 익일 냉장 직배송 시스템을 갖췄다.
앞서 지난 4월에는 한국소비자포럼이 주관하는 '2026 브랜드 고객충성도 대상'에서도 3년 연속 축산물 도매 플랫폼 부문 1위에 선정된 바 있다. 또 2011년부터 농림축산식품부, 한국종축개량협회, 전국한우협회가 주최하는 전국한우능력평가대회에 참여해 15년 연속 대통령상 한우를 낙찰받았다.
동원홈푸드 관계자는 "금천미트는 안정적인 공급망과 차별화된 품질을 통해 소비자 신뢰를 쌓아온 점을 인정받아 이번 수상의 영예를 안게 됐다"며 "앞으로도 축산물 도매 시장에서 신뢰받는 파트너가 되도록 노력할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com