8월 소비자물가 3.1%↑…두 달 만에 다시 3%대

AI 핵심 요약beta
- 2일 국가데이터처가 8월 소비자물가가 3.1% 올랐다고 밝혔다.
- 통신·교통·서비스가 물가를 끌어올렸고 농축수산물은 내렸다.
- 근원물가도 3.4% 올라 물가 상승세가 확대됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
근원물가 3.4%로 확대…신선식품은 전년比 6.7%↓
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 8월 소비자물가 상승률이 두 달 만에 다시 3%대로 올라섰다. 통신과 교통, 서비스 가격이 전체 물가를 끌어올린 반면 농축수산물과 신선식품 가격은 1년 전보다 하락했다.
2일 국가데이터처가 발표한 '2026년 8월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 120.05(2020년=100)로 전년 동월보다 3.1% 상승했다. 지난 7월 상승률 2.8%보다 0.3%포인트(p) 높아진 것이다. 전월과 비교하면 0.2% 올랐다.
소비자물가 상승률은 지난 1월과 2월 각각 2.0%를 기록한 뒤 3월 2.2%, 4월 2.6%로 높아졌다. 5월 3.1%, 6월 3.2%까지 오른 뒤 7월 2.8%로 내려왔지만 8월 다시 3%대로 올라왔다.
지출 목적별로 보면 통신 물가가 전년 동월보다 16.6% 올라 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 전체 물가 상승률에 대한 기여도는 0.63%p였다. 지난해 8월 통신 물가가 13.3% 하락했던 데 따른 기저효과가 크게 작용한 것으로 풀이된다.
교통도 전년 동월보다 7.2% 상승해 전체 물가를 0.73%p 끌어올렸다. 경유(19.6%)와 휘발유(11.5%) 등 석유류 가격이 오른 영향이다.
품목성질별로는 공업제품이 3.7% 올라 전체 물가를 1.24%p 끌어올리며 기여도가 가장 컸다. 공업제품에 포함되는 석유류는 1년 전보다 14.2% 상승했다.
서비스 물가는 전년 동월보다 3.7% 상승했다. 공공서비스가 6.5%, 개인서비스가 3.5% 각각 올랐다. 휴대전화료가 26.7% 뛰었고 보험서비스료 13.4%, 해외단체여행비 14.9%, 자동차수리비 6.3% 등도 상승했다. 외식 물가는 2.7% 올랐다.
반면 농축수산물은 전년 동월보다 2.6% 하락했다. 농산물이 6.7% 떨어진 영향이 컸다. 배추(-26.2%), 토마토(-24.8%), 수박(-17.5%), 복숭아(-14.3%), 사과(-8.9%) 등이 1년 전보다 낮은 가격을 나타냈다.
다만 전월과 비교하면 채소류 가격은 크게 올랐다. 신선채소는 한 달 전보다 12.5% 상승했고 배추 37.0%, 시금치 68.2%, 오이 40.4%, 열무 52.4%, 부추 64.7% 등이 큰 폭으로 뛰었다. 신선식품지수는 전월 대비 3.0% 올랐지만 전년 동월 대비로는 6.7% 하락했다.
체감물가를 보여주는 생활물가지수는 전년 동월보다 3.2% 상승했다. 식품은 0.8% 오른 데 비해 식품 이외 품목은 4.8% 상승했다. 전월 대비 생활물가지수는 0.2% 올랐다.
기조적인 물가 흐름을 보여주는 근원물가 상승률도 확대됐다. 경제협력개발기구(OECD) 방식인 식료품 및 에너지 제외지수는 전년 동월보다 3.4% 올라 7월 2.6%보다 상승폭이 0.8%p 커졌다.
농산물 및 석유류 제외지수도 3.1% 상승해 전월 2.5%보다 오름폭이 확대됐다. 근원물가(3.4%)가 총지수 상승률(3.1%)을 웃돈 것으로, 농축수산물·신선식품 하락이 총지수는 눌렀지만 근원지수에는 반영되지 않은 결과다.
올해 1~8월 누계 소비자물가 상승률은 2.6%로 집계됐다.
hyun9@newspim.com