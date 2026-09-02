서울시, 월드컵공원·서울식물원서 힐링형 '쉬엄쉬엄 모닝' 행사

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 2일 공원연계형 쉬엄쉬엄 모닝을 선보인다고 밝혔다.
- 6일 월드컵공원, 13일 서울식물원서 걷고 달리는 행사를 연다.
- 사전신청 없이 자율참여하며 자전거·킥보드는 제한했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 서울의 대표 녹지 공간을 활용한 힐링형 '쉬엄쉬엄 모닝'을 선보인다고 2일 밝혔다. 오는 6일 월드컵공원, 13일 서울식물원 산책로를 활용한 '공원연계형 쉬엄쉬엄 모닝'을 운영한다.
이번 행사는 별도의 도로 통제 없이 공원의 산책로와 녹지 공간을 따라 숲의 정취를 느끼며 편안하게 걷고 달릴 수 있도록 구성했다.
앞서 광진교 코스에는 3000명 이상이 참여하며 높은 호응을 얻었다. 참가자 조사에서 신규 코스에 대한 만족도는 86.3%, 향후 행사 재참여 의사는 94.0%로 나타나 새로운 공간과 콘텐츠를 접목한 '쉬엄쉬엄 모닝'에 대한 시민들의 긍정적인 반응을 확인했다.
첫 번째 행사는 6일 오전 7시부터 9시까지 월드컵공원에서 열린다. 월드컵공원 별자리광장을 출발해 공원의 대표 산책 명소인 메타세콰이어길을 왕복하는 약 4km 코스다. 별자리광장에서는 '서울체력장'을 운영해 참가자들이 체력 층정을 할 수 있는 기회를 제공한다.
이어 13일에는 서울식물원에서 두 번째 '공원 연계' 행사가 펼쳐진다. 참가자들은 식물원의 다양한 녹지와 산책로를 따라 본인의 체력에 맞춰 1km에서 5km까지 자유롭게 걷고 달릴 수 있다.
또 'GPS 운동 인증 이벤트'가 마련돼 있어, 참가자는 스마트폰 앱을 통해 자신의 운동 경로와 거리를 기록하고 현장에서 인증하면 서울식물원 주제정원과 온실을 단체요금으로 관람 가능하다.
이번 행사에서도 사전 신청이나 기록 경쟁 없이 각자의 속도에 맞춰 참여하는 '자율참여' 방식을 적용한다. 걷기·달리기는 물론 유아차를 동반한 가족 등 누구나 행사 시간 내 자유롭게 참여할 수 있다. 다만 안전하고 쾌적한 보행환경을 위해 공원 이용수칙에 따라 자전거와 킥보드 이용은 제한된다.
서울시는 안전하고 즐거운 운동 환경을 제공하기 위해 '런티켓(Run+Etiquette)' 캠페인도 추진하고 있다. 이 캠페인은 보행자 배려와 안전수칙 준수 등 기본적인 러닝 에티켓을 안내하며, 시민들이 공공 공간에서 함께 운동할 수 있는 문화를 확산하고 있다고 시는 덧붙였다.
조성호 관광체육국장은 "새로운 공간과 콘텐츠를 접목한 '쉬엄쉬엄 모닝'에 대한 시민들의 호응이 높은 만큼, 이번에는 공원의 자연을 만끽하며 걷고 달리는 새로운 경험을 선사하고자 한다"며 "가족·친구와 함께 각자의 속도로 여유롭게 주말 아침을 즐기길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com