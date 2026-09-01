诺兰《奥德赛》韩国观影人次逼近900万 剑指千万票房

纽斯频通讯社首尔9月1日电 据韩国电影振兴委员会电影票入场券综合网数据，由导演克里斯托弗·诺兰执导的电影《奥德赛》8月28日至30日周末3天动员105.8642万名观众，连续第4周位居韩国周末票房榜首。

左起依次为查理兹·塞隆、导演诺兰、制片人艾玛·托马斯和马特·达蒙。【图片=纽斯频通讯社】

自8月5日上映以来，该片累计观众人数达到886.4947万名，成为2026年韩国上映外国电影中累计观众人数最多的影片。

《奥德赛》上映不到一个月便接近900万观众，正向1000万观众目标迈进。业界认为，按照目前的观影速度，该片有望在9月初冲击1000万观众。

《奥德赛》的韩国票房表现也超过了《蜘蛛侠：崭新之日》。截至8月底，《蜘蛛侠：崭新之日》累计观众人数约为855万。由此，《奥德赛》成为今年韩国市场最卖座的外国电影。

诺兰此前凭借《盗梦空间》《星际穿越》等作品在韩国积累了较高人气。其中，2014年上映的《星际穿越》在韩国累计吸引1038万名观众，是诺兰作品中唯一一部突破1000万观众的影片。

业内认为，IMAX、杜比影院和4DX等特殊影厅的热度是影片票房持续走高的重要因素之一。《奥德赛》全片采用IMAX胶片摄影机拍摄的消息公布后，特殊影厅观影需求明显增加，也带动部分场次售罄和重复观影。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社