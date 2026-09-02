동양생명·ABL생명, 임원 대상 AI 에이전트 실습…통합사 AX 전환 본격화

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양사 임원 30명 참여, 직접 AI 에이전트 설계·구현

통합 앞두고 'AI-native' 업무환경 구축 추진

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리금융그룹 계열사인 동양생명과 ABL생명은 미래 통합사의 'AI-native' 전환을 위해 양사 전 임원을 대상으로 'AI Agent 생성 실습 교육'을 실시했다고 2일 밝혔다.

교육은 지난 1일 서울 종로구 동양생명 본사에서 양사 임원 30명이 참석한 가운데 진행됐다. 양사 통합을 앞두고 미래 통합사의 핵심 전략인 'AI-native company' 전환에 필요한 AI 활용 역량을 경영진부터 확보하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명과 ABL생명 경영진들이 AI agent 생성 등 실습을 진행하고 있다. [사진=동양생명] 2026.09.02 yunyun@newspim.com

이번 교육은 AI 기술과 트렌드를 이해하는 데 그치지 않고 임원들이 직접 AI 에이전트를 설계·구현하고 담당 업무에 적용할 수 있는 혁신 과제를 발굴하는 데 초점을 맞췄다.

동양생명은 지난 7월 열린 '2026년 하반기 리더스 변화혁신 포럼'에서 영업·상품, 투자·재무·리스크, IT·오퍼레이션·소비자보호 등 전 부문의 AI 활용 방향을 논의한 바 있다.

이번 교육에서는 양사 임원들이 직접 AI 에이전트를 구현하고 실제 업무 적용 가능성을 점검하며 당시 논의한 AI 기반 업무혁신 방향을 구체화했다.

양사는 앞으로 AI를 일상적인 업무 과정에 활용하는 'AI-native' 업무환경을 구축해 미래 통합사의 업무 효율성과 경쟁력을 높인다는 계획이다.

동양생명 관계자는 "미래 통합사의 AI 경쟁력은 새로운 기술을 얼마나 많이 도입하느냐보다 구성원들이 AI를 실제 업무에 활용해 일하는 방식을 얼마나 빠르게 변화시키느냐에 달려 있다"며 "이번 교육을 시작으로 업무 전반에서 실질적인 AI 활용 사례를 지속 발굴하고 확산해 보험업계의 AI 혁신을 선도할 기반을 만들어 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com