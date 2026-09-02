하나카드, 나라사랑카드에 AI 구독 혜택…첫 달 9900원 캐시백

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ChatGPT·Claude·Gemini 등 30여종 AI 서비스 이용 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 하나 나라사랑카드 고객을 대상으로 'AI스마트팩 9900원 캐시백 이벤트'를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 7일부터 30일까지 하나 나라사랑카드를 신규 발급받은 고객을 대상으로 한다. 하나Pay 앱에서 월 9900원의 'AI스마트팩(Starter)'을 구독하면 첫 달 구독료 9900원을 캐시백해준다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 하나 나라사랑카드 고객을 대상으로 'AI스마트팩 9900원 캐시백 이벤트'를 진행한다고 2일 밝혔다. [사진=하나카드] 2026.09.02 yunyun@newspim.com

캐시백은 구독 월 기준 익익월 말까지 지급된다. 이벤트의 세부 조건과 내용은 오는 7일부터 하나Pay 앱에서 확인할 수 있다.

AI스마트팩은 ChatGPT와 Claude, Gemini 등 30여종의 생성형 AI 서비스를 하나의 구독으로 이용할 수 있는 통합 서비스다. 대화형 AI를 비롯해 문서 작성, 정보 탐색, 이미지 생성 등의 기능을 이용할 수 있다.

하나카드는 군 장병을 비롯한 나라사랑카드 고객들이 생성형 AI를 자기계발과 학습 등에 활용할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다. 하나 나라사랑카드는 편의점과 온라인 쇼핑, 외식 등 군 복무와 일상생활에서 이용 빈도가 높은 영역을 중심으로 혜택을 제공하고 있다.

하나카드 관계자는 "생성형 AI가 정보 탐색과 학습, 문서 작업 등 일상 전반으로 확산된 만큼 고객들이 다양한 AI 서비스를 직접 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "하나 나라사랑카드 고객들이 AI 서비스를 부담 없이 이용하고 필요에 맞게 활용할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com