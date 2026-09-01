김효숙 세종시의원 "나성문화예술로드 조성해야"

AI 핵심 요약beta
- 김효숙 세종시의회 위원장이 1일 나성문화예술특구 간담회를 열었다
- 나성동 문화자원과 상권을 잇는 문화예술로드 조성을 제안했다
- 호수공원·중앙공원 연계한 문화관광 동선 구축을 논의했다
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"나성동에서 중앙·호수공원까지 연결하는 문화 관광 동선 필요"
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 김효숙 세종시의회 경제문화위원장이 나성동의 문화예술 자원과 지역 상권을 지역 주요 관광·문화시설과 연결하는 '문화예술로드' 조성을 제안했다. 나성문화예술특구 지정을 통해 세종시 문화예술 정책과 연계하고 나성동에서 호수공원과 중앙공원까지 이어지는 문화관광 동선을 구축한다는 구상이다.
1일 시의회에 따르면 김 위원장은 이날 의회 대회의실에서 '나성문화예술특구 지정을 위한 간담회'를 열고 주민과 상인, 문화예술 관계자들과 특구 지정 가능성과 추진 방향을 논의했다.
이날 간담회에는 나성동 주민과 상인, 관계 공무원 등이 참석해 지역의 문화예술 자원과 상권을 연계한 특구 조성 방안에 대해 다양한 의견을 나눴다. 참석자들은 나성동의 문화예술 인프라와 상업·역사·도시 자원을 활용해 지역에 새로운 활력을 불어넣을 필요가 있다는 데 의견을 모았다.
주요 과제로는 상가 공실을 활용한 전시 공간 조성을 비롯해 시민이 일상에서 즐길 수 있는 문화예술 콘텐츠 확충, 숙박시설 보강, 지속 가능한 문화예술 생태계 구축, 도시상징광장에서 호수 및 중앙공원까지 연결하는 '문화예술로드' 조성 등 등이 제시됐다.
특히 도시상징광장과 세종예술의전당, 독락정역사문화공원 등을 거쳐 호수공원과 중앙공원까지 문화예술 공간을 연결하는 방안이 중점적으로 논의됐다. 공연·전시·축제·거리예술 등을 연계해 시민과 관광객이 나성동에 머물며 주변 문화시설과 상권까지 자연스럽게 이동할 수 있도록 하는 방안이다.
김 위원장은 "나성문화예술특구가 지역 안에서만 머무는 사업이 아니라 세종시 전체의 문화예술 정책과 연결돼야 한다"며 "한글문화비엔날레와 한글축제 등 세종을 대표하는 문화예술 행사와 나성동의 공간·상권·문화예술 콘텐츠를 연계해 하나의 문화관광 동선으로 만드는 전략이 필요하다"고 강조했다.
vincent977@newspim.com