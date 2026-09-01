개점 5주년 맞은 대전신세계…9월 한 달 '고객 감사 페스타'

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계가 1일 개점 5주년 고객 감사 행사를 시작했다
- 임지빈 협업 베어 벌룬 전시와 쿠폰 풍선 증정 행사를 연다
- 쇼핑 리워드와 식품·식당가 할인 등 혜택도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계 Art & Science가 개점 5주년을 맞아 9월 한 달간 전시와 쇼핑 혜택, 미식 행사 등을 묶은 고객 감사 행사를 진행한다.
대전신세계는 지난 2021년 8월 27일 문을 연 뒤 올해 개점 5주년을 맞아 '고객 감사 페스타'를 마련했다고 1일 밝혔다.
먼저 세계적인 팝아티스트 임지빈 작가와 협업한 대형 '베어 벌룬' 전시가 1일부터 내달 29일까지 백화점 안팎에서 열린다. 건물 외부와 내부 곳곳에 대형 곰 풍선 작품을 설치해 방문객들이 자유롭게 관람할 수 있도록 했다.
4일부터는 7층 사은행사장에서 백화점 앱 쿠폰을 받은 고객을 대상으로 5주년 기념 풍선도 선착순 증정한다.
개점 5주년을 기념한 구매 혜택도 마련했다. 이달 말까지 워치·주얼리 상품을 제휴카드로 일정 금액 이상 구매하면 최대 7%의 리워드를 제공한다. 명품·패션·잡화 부문에서도 오는 13일까지 구매 금액에 따라 최대 7%의 리워드를 받을 수 있다.
뷰티와 리빙 부문에서는 5주년 기념 할인 행사가 이어진다. 화장품과 침구, 식기류 등 주요 상품을 할인 판매하고 일부 품목은 구매 금액에 따라 포인트 적립 혜택을 제공한다.
식품관과 식당가에서도 기념 행사를 진행한다. 무화과와 삼겹살, 꽃게, 새우 등 제철 식재료와 한우·전복 등 일부 품목을 할인 판매하고, 카페와 식당가에서는 메뉴 할인이나 사이드 메뉴 증정 등 브랜드별 행사를 운영한다.
개점 5주년에 맞춰 매장 개편도 진행됐다. 지난달 말 패션·슈즈 브랜드가 새로 입점했으며 기존 일부 매장도 리뉴얼을 마치고 할인과 사은품 증정 행사를 진행한다.
대전신세계 관계자는 "개점 5주년을 맞아 고객들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 전시와 쇼핑, 미식 행사를 함께 준비했다"고 말했다.
gyun507@newspim.com