고양특례시, 정부 환승센터 기본계획에 대곡역·킨텍스역 반영

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 1일 대곡역·킨텍스역 환승센터가 기본계획에 반영됐다고 밝혔다.
- 대곡역은 고양·파주축 거점으로, GTX-A 등 주요 노선 환승 거점이 됐다.
- 시는 대곡역세권 개발과 연계해 환승체계를 구축하고 킨텍스역 추진도 검토했다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 지난달 31일 고시한 '제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)'에 대곡역 복합환승센터와 킨텍스역 환승센터가 계속사업으로 반영됐다고 1일 밝혔다.
특히 대곡역 복합환승센터는 수도권 광역교통축 가운데 고양·파주 축 거점 환승센터로 반영됐다. 대곡역은 수도권광역급행철도(GTX)-A, 경의중앙선, 서해선, 일산선 등 주요 철도 노선이 교차하는 곳으로, 앞으로 경기 북서부의 광역교통 거점으로서 역할이 더욱 확대될 것으로 기대된다.
고양시는 대곡역 복합환승센터를 현재 추진 중인 대곡역세권 지식융합단지 조성 사업과 연계해 철도와 버스 등 다양한 교통수단을 편리하게 이용할 수 있는 환승 체계를 구축할 계획이다.
이를 통해 교통과 자족 기능이 어우러진 경기 북서부의 광역교통 거점으로 조성해 나갈 방침이다.
킨텍스역 환승센터는 GTX-A 킨텍스역을 중심으로 철도와 버스 등 대중교통 간 환승 편의를 높이기 위한 사업으로 이번 기본계획에 계속사업으로 반영됐다.
시는 향후 GTX-A 이용 수요와 주변 개발 여건 등을 종합적으로 고려해 사업 추진 여건을 검토할 계획이다.
민경선 시장은 "대곡역이 고양·파주축 거점 환승센터로 국가계획에 반영된 것은 경기 북서부 광역교통의 중심지로서 대곡역의 역할이 더욱 중요해졌다는 의미"라며 "대곡역세권 개발과 복합환승센터를 유기적으로 연계해 광역교통 거점 기능을 강화하고 킨텍스역 환승센터도 시민들의 환승편의 증진을 위해 사업 추진 여건을 면밀히 검토해 나가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com