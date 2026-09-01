[프로농구] 신한은행, 대만 국대 센터 황샹팅 영입...골밑 보강

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 1일 대만 빅맨 황샹팅을 영입했다.
- 황샹팅은 183cm 체격과 골밑 능력을 갖췄다.
- 신한은행은 리바운드 보강으로 반등을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자프로농구 인천 신한은행 에스버드가 대만 국가대표 출신 빅맨 황샹팅(33)을 아시아쿼터 선수로 전격 영입했다.
신한은행은 1일 대만 여자농구 리그(WSBL) 중화텔레콤에서 활약한 센터 겸 파워포워드 황샹팅의 영입을 공식 발표했다.
국립 타이완 사범대를 졸업한 황샹팅은 대만 국가대표팀의 핵심 자원으로 꼽힌다. 2017 타이베이 하계 유니버시아드 동메달 획득을 비롯해 국제농구연맹(FIBA) 여자 아시아컵 등 다수의 국제대회에 참가하며 풍부한 경험을 쌓아왔다.
신장 183cm, 체중 73kg의 우수한 체격 조건에 포스트 플레이와 외각 능력을 두루 갖췄다. 2026시즌 WSBL 32경기에 출전해 평균 27.1분을 뛰며 10.3득점, 5.0리바운드를 기록했다. 특히 2점슛 성공률 52.1%(74/142), 자유투 성공률 88.1%(52/59)를 나타내며 높은 골밑 집중력과 탁월한 마무리 능력을 검증받았다.
신한은행은 황샹팅의 가세로 골밑과 리바운드 싸움에서 한층 탄탄한 전력을 구축하게 됐다. 지난 시즌 9승 21패로 리그 최하위에 그쳤던 신한은행은 황샹팅의 풍부한 국제대회 경험과 안정감을 앞세워 2026-2027시즌 반등을 노린다.
신한은행 관계자는 "황샹팅은 뛰어난 신장과 골밑 경쟁력을 바탕으로 팀의 리바운드 싸움에 큰 보탬이 될 선수"라며 "특유의 안정감으로 2026-2027시즌 코트의 중심을 잡아줄 것으로 기대한다"고 전했다.
psoq1337@newspim.com