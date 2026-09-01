성남역 복합환승센터, 국토부 신규사업 반영

AI 핵심 요약beta
- 성남시가 1일 성남역 복합환승센터를 기본계획에 반영했다.
- 성남시는 2027년부터 2032년까지 856억원을 투입한다.
- GTX-A·경강선·버스 38개 노선 연계를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 추진한 성남역 복합환승센터 조성사업이 국토교통부 '제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)'에 신규사업에 반영됐다.
1일 성남시에 따르면 복합환승센터는 오는 2027년부터 2032년까지 856억원을 투입해 분당구 이매동 수도권광역급행철도(GTX)-A 성남역에 조성할 계획이다.
복합환승센터 조성이 완료되면 수도권광역급행철도(GTX)-A와 경강선, 버스 38개 노선(광역버스 16개 노선)을 효율적으로 연계하는 광역교통 거점이 될 전망이다.
그동안 성남시는 증가하는 광역교통 수요에 대응하고 교통수단 간 환승 편의를 높이기 위해 성남역에 복합환승센터 구축 필요성을 지속적으로 제기해 왔다.
이번 기본계획 반영에 따라 철도·버스·자전거 등 교통수단 간 환승연계시설 등 이용자 중심의 환승체계를 구축해 대중교통 이용을 활성화를 통한 성남역 접근성과 환승 편의를 높일 계획이다.
특히 오는 2029년 월곶판교선 개통과 2036년 수도권 전철 8호선 연장이 예정돼 있어 성남역의 광역교통 거점 기능은 더욱 강화될 전망인 가운데 성남시는 이번 기본계획 반영을 토대로 성남역 복합환승센터 조성사업을 차질 없이 추진해 나갈 계획이다.
신상진 성남시장은 "성남역은 앞으로 광역철도망 확충과 함께 수도권을 연결하는 교통 거점으로서 그 중요성이 더욱 커질 것"이라며 "철도와 버스 등 다양한 교통수단을 한곳에서 보다 편리하게 이용할 수 있는 복합환승센터를 조성해 시민들의 성남역 접근성과 환승 편의를 높이겠다"고 말했다.
observer0021@gmail.com