'들쥐', 49개국 톱10…카카오엔터, 스토리·미디어 시너지 입증

AI 핵심 요약beta
- 카카오엔터가 1일 웹툰 원작 드라마 들쥐를 흥행시켰다
- 들쥐는 공개 4일 만에 넷플릭스 글로벌 6위에 올랐다
- 원작 매력에 연출·배우진 더해 추적 스릴러를 살렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 카카오엔터테인먼트가 인기 스토리 지식재산권(IP)을 기반으로 제작한 드라마가 연달아 인기를 끌며, 스토리-미디어 사업 간 IP크로스오버 경쟁력을 입증하고 있다.
1일 플릭스패트롤에 따르면 지난 28일 첫 공개된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 공개 4일 만에 글로벌 톱 TV쇼 6위, 대한민국, 말레이시아, 모로코, 베트남, 사우디아라비아, 싱가포르, 아랍에미리트, 이집트, 인도, 태국, 프랑스, 홍콩 등 49개국 톱 10에 올랐다.
류준열, 설경구, 이규형까지 믿고 보는 명품 배우진과 '탄금', '보이스'의 김홍선 감독, '모범가족', '특수사건전담반 TEN'의 이재곤 작가 등 장르물 베테랑 제작진이 합세해 강렬한 재미를 전하고 있다는 평이다.
주요 외신에서는 "예상치 못한 팀워크와 그들이 추적하는 정체불명의 인물이 우리를 사로잡는다"(Decider), "탄탄한 미스터리와 박진감 넘치는 액션, 예상치 못한 반전을 통해 섬뜩한 신분 도용 이야기를 차근차근 그려낸다"(Mashable) 등의 호평이 이어졌다.
이 작품은 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'(류준열)와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자'(설경구), 그리고 형사 '순용'(이규형)이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.
'손톱 먹은 들쥐' 설화에서 출발한 동명 웹툰이 원작으로, '사내맞선' '악연' 등에서 원작의 매력에 영상 특유의 재미를 더했던 카카오엔터의 스토리IP 이해도와 기획 제작 노하우가 더해졌다.
'들쥐' 시리즈는 의문의 존재에게 인생을 빼앗기는 원작의 신선한 콘셉트와 미스터리한 분위기를 유지하되, 세밀한 캐릭터 설정과 관계성을 더해 인물 심리에 대한 몰입도를 높였다.
여기에 쫄깃한 서스펜스와 압도적 액션을 감각적으로 그려낸 연출, 흡인력 있는 전개와 배우들의 폭발적 열연이 더해져 매회 엔딩을 보면 다음 회 재생을 멈출 수 없는 작품으로 시선을 집중시키고 있다.
alice09@newspim.com