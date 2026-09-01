나노엔텍, 50억원 규모 자사주 매입 결정

AI 핵심 요약beta
- 나노엔텍이 1일 50억원 규모 자사주 취득을 결정했다.
- 이달부터 내년 2월 28일까지 127만3885주를 장내 매수한다.
- 취득 주식은 전량 소각해 주가 안정과 가치 제고를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 나노엔텍이 50억원 규모의 자기주식을 취득하기로 결정했다고 1일 밝혔다.
회사는 이날 이사회에서 자기주식 취득을 의결했다. 취득 예정 주식 수는 127만3885주이며, 신탁계약을 통한 장내 매수 방식으로 이달부터 내년 2월 28일까지 약 6개월간 진행된다.
회사에 따르면 이번 자사주 매입은 주가 안정과 기업가치 제고를 위한 조치다. 취득한 자사주는 전량 소각할 방침이며, 구체적인 소각 시기는 향후 이사회 결의를 거쳐 결정할 예정이다.
나노엔텍의 실적은 개선 추세를 보이고 있다. 지난해 연결 기준 매출액은 381억원, 당기순이익은 16억원을 기록했다. 올해 상반기 연결 기준 매출액은 230억원으로 전년동기 대비 35.8% 증가했고, 당기순이익은 36억원으로 전년동기 대비 흑자 전환했다. 2분기 기준으로는 매출액이 125억원으로 전년동기 대비 39.4% 성장했고, 당기순이익은 21억원을 기록했다.
나노엔텍 관계자는 "생명과학과 체외진단 시장에서 경쟁력을 강화하는 동시에 자사주 취득을 계기로 주주친화 경영을 확대해 나갈 것"이라며 "투명한 지배구조와 다양한 주주환원 정책을 통해 기업가치를 높이겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com