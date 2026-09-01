현대차증권, IB 조직 전면 개편…기업금융본부 신설로 IPO·M&A 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 1일 IB부문을 개편했다.
- 구조화금융본부와 기업금융본부를 신설했다.
- PF 유지하며 IPO·M&A로 확대했다.
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DCM 넘어 ECM까지 IB 사업영역 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 현대차증권이 투자은행(IB) 부문 조직을 전면 개편하고 구조화금융과 기업금융을 양대 본부 체계를 구축했다.
프로젝트파이낸싱(PF) 중심의 수익 기반을 유지하는 동시에 기업금융을 확대해 기업공개(IPO)와 인수합병(M&A) 시장까지 사업 영역을 넓힌다는 전략이다.
현대차증권은 IB 부문의 사업 경쟁력 강화를 위해 기존 조직을 '구조화금융본부'와 '기업금융본부' 체제로 개편했다고 1일 밝혔다.
이번 개편은 증권사 간 IB 실적 양극화가 이어지는 가운데 수익원을 다변화하고 지속 가능한 사업 구조를 구축하기 위한 조치다.
기존 IB본부는 구조화금융본부로 명칭을 변경했다. PF와 대체투자 사업에 집중하며 우량 딜 중심의 '선택과 집중' 전략을 통해 안정적인 수익성을 확보한다는 방침이다.
구조화금융본부장은 기존 IB본부를 이끌었던 강덕범 본부장이 맡아 사업 연속성을 유지한다.
새롭게 출범한 기업금융본부는 기업금융 기능을 별도 조직으로 분리해 신설했다. 산하에는 기업금융1실과 기업금융2실을 두고 채권자본시장(DCM)과 기업 커버리지 기능을 강화했다.
기업금융본부장에는 여전채 시장에서 풍부한 경험을 쌓은 이이남 전무를 선임했다.
기업금융1실은 DCM1팀과 DCM2팀을 중심으로 채권 인수와 중개 역량을 강화하고, 기업금융2실은 커버리지 조직을 확대해 기업 영업 기반을 넓힐 계획이다.
본부 직속 기업금융지원팀도 신설해 업무 지원 체계를 구축했다.
현대차증권은 앞으로 DCM 경쟁력을 바탕으로 일반 회사채 시장뿐 아니라 IPO와 M&A 등 주식자본시장(ECM) 분야까지 사업을 확대할 방침이다.
이를 통해 구조화금융과 기업금융이 균형을 이루는 IB 포트폴리오를 구축하고 중장기 성장 기반을 마련한다는 구상이다.
최근 증권업계는 부동산 PF 시장 둔화로 구조화금융 의존도를 낮추고 IPO, 회사채 발행, 인수금융 등 기업금융 비중을 확대하는 추세다. 주요 증권사들도 조직 개편과 인력 확충을 통해 IB 사업 구조를 다변화하며 수익원 확보에 나서고 있다.
현대차증권 관계자는 "이번 조직 개편은 급변하는 시장 환경에 유연하게 대응하고 각 사업 영역의 전문성을 극대화하기 위한 조치"라며 "구조화금융본부의 안정적인 수익 기반 위에 기업금융 영역을 단계적으로 확대해 중장기적으로 IB 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것"이라고 말했다.
plum@newspim.com