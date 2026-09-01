다올투자증권, '주식입고'·'주식대여' 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 다올투자증권이 1일 주식입고·대여 이벤트를 시작했다.
- 주식입고는 10월 31일까지, 최대 1500만원을 준다.
- 주식대여 시즌3는 12월 31일까지이며, 최대 1500만원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
입고 이벤트 10월 31일, 대여 이벤트 12월 31일까지 진행
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 다올투자증권은 1일 '주식입고 이벤트'와 '주식대여 이벤트 시즌3'를 진행한다고 밝혔다.
다올투자증권에 따르면 주식입고 이벤트는 오는 10월 31일까지 진행된다. 신규·휴면 고객을 대상으로 하며, 타 증권사에 보유한 국내외 주식(ETF 포함)을 다올투자증권으로 옮겨 온 고객에게 최대 1500만원의 리워드를 지급한다.
고객이 모바일트레이딩시스템(MTS)이나 홈트레이딩시스템(HTS)에서 이벤트 신청 후 대상 주식을 타사대체 입고하고 자산 유지 조건을 충족하면, 순입고 금액에 따라 리워드가 매월 1회씩 최대 3회까지 차등 지급된다.
리워드는 월별 인정 순입고 금액 기준 ▲1억원 이상 시 1억원당 5만원(월 최대 500만원) ▲5000만원 이상 1억원 미만 시 3만원 ▲3000만원 이상 5000만원 미만 시 1만원이다. 1억원 이상 입고 후 익월 말부터 3개월간 잔고를 유지할 경우 순입고 금액에 따라 매월 최대 500만원씩 3회에 걸쳐 총 1500만원의 혜택을 받을 수 있다.
오는 12월 31일까지 진행하는 주식대여 이벤트 시즌3는 신규·기존 고객 모두 참여할 수 있다. 주식대여는 고객이 보유한 주식을 증권사를 통해 기관투자자 등 차입자에게 빌려주고 대여수수료(연 0.01~5% 수준, 세전)를 받는 서비스다. 대여 상태에서도 실시간 매도가 가능하고 배당 등 주주 권리도 보전된다.
시즌3 리워드는 이벤트 신청월 다음 달부터 월별 평균 대여 가능 잔고에 따라 매월 1회씩 최대 3회 지급된다. 지급 기준은 월별 평균 대여 가능 잔고 ▲1억원 이상 시 1억당 5만원(월 최대 500만원) ▲5000만원 이상 1억원 미만 시 3만원 ▲3000만원 이상 5000만원 미만 시 1만원이다. 두 이벤트는 중복 참여가 가능해 합산 최대 3000만원의 리워드를 받을 수 있다.
rkgml925@newspim.com