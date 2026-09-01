예비부부 심쿵할 신혼침대 혜택…시몬스 N32, 역대급 '웨딩 프로모션' 쏜다

AI 핵심 요약beta
- N32가 1일 가을 결혼 시즌 웨딩 프로모션을 선보였다.
- 폼 매트리스와 모션베드, 신규 프레임 구매 혜택을 확대했다.
- 무료 배송과 이브닝 배송, N32 페이도 제공했다.
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프레임 할인에 무이자 할부까지
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 가을 결혼 시즌을 맞아 예비부부를 위한 '웨딩 프로모션'을 선보인다고 1일 밝혔다.
이번 프로모션은 'N32 폼 매트리스', 'N32 모션베드', 신규 프레임 등 신혼 침실 구축에 필요한 주요 제품군을 대상으로 진행된다. 특히 폼 매트리스와 모션베드를 동시에 구매할 경우 혜택 폭이 더욱 커진다.
N32 모션베드는 5개 플레이트로 세밀한 각도 조절이 가능하며, 끼임 방지 안전 센서와 스판 가림천을 적용해 안전성을 높였다. 전용 앱 제어, 충전 포트, 메모리 기능 등 사용자 편의성도 갖췄다. 이번 행사에서는 매트리스와 신규 프레임 세트 구매자 및 기존 매트리스 구매 이력이 있는 고객에게 프레임 추가 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액별 사은품도 한정 수량으로 증정한다.
이와 함께 구매 고객 전체를 대상으로 무료 배송과 함께 평일 저녁 수령이 가능한 '이브닝 배송' 서비스를 제공해 직장인 예비부부의 편의를 높였다. 아울러 구독형 무이자 할부 프로그램인 'N32 페이'를 적용해 초기 목돈 부담 없이 효율적인 구매가 가능하도록 했다.
N32는 시몬스의 ESG 경영 철학을 바탕으로 전 제품에 비건 소재를 적용한 독립 멀티 브랜드다. 최근 'Sleep N Recovery'라는 슬로건을 통해 수면을 넘어 일상 전체의 회복을 돕는 프리미엄 라이프스타일을 제안하고 있다. 이번 프로모션의 자세한 정보는 전국 N32 매장과 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
stpoemseok@newspim.com