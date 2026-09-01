우리투자증권, 연금저축 고객 대상 '스크래치 카드' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 1일 연금저축 고객 대상 위비 스크래치 카드 이벤트를 시작했다
- 11월 30일까지 우리WON MTS에서 연금저축 고객이 참여할 수 있다
- 세액공제·타사 이전 조건에 따라 현금과 상품권을 지급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 오는 11월 30일까지 연금저축 고객 대상 즉시 보상형 이벤트 '위비 스크래치 카드'를 진행한다고 1일 밝혔다.
우리투자증권에 따르면 이번 이벤트는 연금저축계좌를 보유한 기존 고객과 신규 개설 고객을 대상으로 하며, 우리투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '우리WON MTS'를 통해 참여할 수 있다.
이벤트 조건을 충족하면 MTS에서 스크래치 카드가 발급되며, 고객이 카드를 스크래치하는 즉시 당첨 경품을 확인할 수 있다.
이벤트는 '세액공제 한도 채우기'와 '타사 연금/ISA 가져오기' 두 종류로 진행된다. 세액공제 한도 채우기 이벤트는 연금저축계좌 순입금액 300만원 달성 시마다 스크래치 카드가 1장씩 지급되며, 최대 3장까지 받을 수 있다. 900만원을 한 번에 납입할 경우 카드 3장이 지급된다.
다만 연금저축과 개인형퇴직연금(IRP) 등 연금계좌의 전 금융기관 합산 연간 납입한도가 연 1800만 원이라는 점을 고려해야 한다. 예를 들어 고객이 올해 IRP에 600만원을 납입했다면 연금저축계좌에는 최대 1200만원을 추가로 납입할 수 있다.
타사 연금/ISA 가져오기 이벤트는 혜택이 더욱 다양하게 구성됐다. 다른 금융회사에 보유한 연금저축을 우리투자증권으로 이전하거나 중개형 ISA의 만기자금을 전환하면 해당 금액을 1.5배로 인정해 주고, 인정금액 구간에 따라 현금과 스크래치 카드가 함께 지급된다.
인정금액에 따라 현금은 최소 1만원부터 최대 150만원까지, 스크래치 카드는 최소 1장부터 최대 50장까지 차등 지급된다. 세부 구간별 혜택은 '우리WON MTS' 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
스크래치 카드 경품은 ▲1등 여행상품권 100만원권 ▲2등 주유상품권 50만원권 ▲3등 백화점상품권 30만원권 ▲4등 코스닥150 ETF 1주 또는 2주 ▲5등 편의점 상품권 1000원⋅2000원⋅3000원권 등으로 구성됐다. 경품에 부과되는 제세공과금(22%)도 우리투자증권이 전액 부담한다.
우리투자증권 관계자는 "연금은 장기간 관리하는 자산인 만큼 고객이 납입과 이전 과정에서 긍정적인 경험을 얻는 것이 무엇보다 중요하다"며 "현금 리워드에 즉시 당첨의 재미를 더해 연금 납입을 자연스럽게 시작하고 꾸준한 습관으로 자리 잡도록 이번 이벤트를 마련했다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com