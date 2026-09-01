하나은행, 미래에셋생명과 은행권 최초 '보증형 실적배당보험' 판매

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 28일 미래에셋생명과 업무협약을 맺고 1일 판매를 시작했다.
- IRP 전용 보증형 실적배당보험을 전국 영업점에서 선보였다.
- 50세 이상 가입 가능하며 55세 이후 20년 연금지급을 보증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 28일 미래에셋생명과 '보증형 실적배당보험' 판매를 위한 업무협약을 체결하고 1일부터 전국 영업점에서 해당 상품 판매를 시작한다고 밝혔다.
이번 협약으로 하나은행은 IRP 전용 '보증형 실적배당보험'을 선보인다. 이를 통해 이용자는 기존 예·적금 및 펀드 외에 장기 운용 성과와 연금 수령을 연계한 보험상품으로 운용 범위를 넓히게 됐다.
'보증형 실적배당보험'은 IRP 적립금을 글로벌 주식과 채권 등에 분산투자하며 연금 수령을 도모하도록 설계됐다. 만 50세 이상부터 가입할 수 있으며 만 55세 이후부터 연금 수령이 가능하다.
연금 개시 시 확정된 기준금액을 바탕으로 20년간 일정 연금액 지급을 보증한다. 적립금이 보증기간 중 소진되더라도 약정 연금액은 20년간 지급되며, 이후 잔여 적립금이 있을 경우 소진 시까지 계속 수령할 수 있다. 이에 따라 시장 변동성 위험을 낮추며 은퇴 후 현금 흐름을 확보하려는 가입자의 연금 자산 운용 선택지가 넓어질 전망이다.
하나은행 퇴직연금그룹 관계자는 "퇴직연금 자산의 장기 운용 성과와 안정적인 은퇴 준비를 동시에 지원할 수 있게 됐다"며 "생애주기에 맞춘 연금상품과 자산관리 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com