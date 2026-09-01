앳홈 톰, 대한항공 기내면세점 입점…글로벌 여행객 공략

AI 핵심 요약beta
- 앳홈 톰이 1일 대한항공 스카이샵에 입점했다.
- 기내 전용 패키지에 더 글로우 시그니처를 담았다.
- 톰은 국내 면세와 미국 유통망도 넓혔다.
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'더 글로우 시그니처' 담은 기내 전용 패키지 첫선
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 홈 라이프스타일 솔루션 기업 앳홈이 운영하는 프라이빗 에스테틱 브랜드 톰(THOME)이 대한항공 기내면세점 스카이샵(SKY SHOP)에 입점했다고 1일 밝혔다. 기내 판매는 국제선 가운데 중·대형 기종이 투입되는 항공편에서 이뤄진다.
이번 스카이샵 입점은 톰이 국내 주요 면세 채널을 통해 넓혀온 방한객과의 접점을 기내까지 확장한 사례다. 톰은 지난해 신세계면세점을 시작으로 올해 4월 신라면세점, 7월 롯데면세점까지 국내 3대 면세 채널에 차례로 입점했다.
기내면세점 전용 상품인 '톰 시그니처 스카이 패키지'는 대표 뷰티 디바이스 '더 글로우 시그니처'와 히알루론산 부스트 앰플, 나이아신아마이드 부스트 앰플로 구성됐다. 히알루론산 부스트 앰플은 피부 수분과 광채 관리를, 나이아신아마이드 부스트 앰플은 미백과 탄력 관리를 돕는 디바이스 페어링 제품이다.
'더 글로우 시그니처'는 3MHz와 10MHz를 빠르게 교차 적용하는 물방울 초음파 기술을 탑재했다. 피부 각질층 약 20층 깊이까지 초음파 에너지를 전달하며, 피부 자극에 대한 부담을 줄이면서 광채·보습·탄력 등 복합적인 안티에이징 케어를 일상에서 꾸준히 할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
톰 브랜드 관계자는 "방한 외국인 관광객이 늘어나는 가운데 기후와 수질 등 환경 변화로 여행 중 피부 컨디션이 달라질 수 있다는 점에 주목했다"며 "여행객들이 톰의 제품을 보다 쉽게 접하고, 여행 전후에도 꾸준히 피부를 관리할 수 있도록 이번 입점을 추진했다"고 말했다.
한편 톰은 미국에서도 현지 유통망을 확대하고 있다. 지난 5월 올리브영 미국 오프라인 매장과 온라인몰에 입점했으며, '더 글로우 시그니처'는 온라인몰 입점 3일 만에 초도 물량이 모두 판매됐다. 지난달 20일에는 올리브영이 선별한 19개 K-뷰티 브랜드 가운데 유일한 뷰티 디바이스 브랜드로 미국 세포라 580여 개 매장과 온라인몰에 입점했다.
stpoemseok@newspim.com