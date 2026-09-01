"이력서만 써도 잡플래닛 열람권"…잡코리아, 합격 페스타 2026 진행

AI 핵심 요약beta
- 잡코리아가 1일 ‘2026 합격 페스타’를 시작했다.
- 이력서 작성·입사 지원 등 3단계 혜택을 마련했다.
- 맥북 에어 등 경품을 내달 31일까지 증정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시그니엘 숙박권 포함 총 1000만원 규모 경품 제공
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = AI·데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아는 하반기 공채 시즌을 맞아 구직자의 합격 여정 전 과정을 밀착 지원하는 '2026 잡코리아 합격 페스타'를 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 프로모션은 이력서 작성부터 최종 입사 지원에 이르기까지 구직 단계별로 실질적인 혜택을 제공하도록 기획됐다.
이번 행사는 배우 박정민과 함께 선보인 신규 브랜드 캠페인 '천만의 합격, 천만의 잡코리아'와 연계하여 진행된다. 내달 31일까지 약 두 달간 운영되며, 구직자의 실제 취업 준비 단계에 맞춘 3단계 챌린지 방식으로 구성됐다.
첫 번째 단계인 '이력서 챌린지'에서는 잡코리아 이력서를 신규 작성하거나 최신 정보로 업데이트한 참여자 전원에게 '잡플래닛'의 기업 리뷰 1개월 무료 열람권을 지급한다. 구직자는 이를 통해 관심 기업의 분위기와 직무별 합격 후기 등 필수 정보를 사전에 파악할 수 있으며, 추첨을 통해 200명에게 메가커피 기프티콘도 제공한다.
두 번째 '합격 챌린지'는 잡코리아 플랫폼을 통해 실제 채용 공고에 입사 지원을 완료한 구직자를 대상으로 진행된다. 지원을 마친 참여자 중 추첨을 통해 맥북 에어(2명)와 네이버페이 포인트 5만원권(100명) 등 총 1000만 원 규모의 합격 지원 경품을 증정한다. 두 가지 챌린지를 모두 완수한 구직자는 '보너스 이벤트'에 자동 응모되며, 추첨을 통해 3명에게 시그니엘 서울 1일 숙박권을 제공한다.
당첨자 발표는 1차(9월 30일)와 2차(11월 5일)로 나누어 진행되며, 보너스 이벤트 당첨자는 2차 발표일에 함께 공개된다.
김지원 웍스피어 최고성장책임자(CGO)는 "이번 프로모션은 이력서 작성부터 기업 탐색, 입사 지원까지 이어지는 실제 구직 여정에 맞춰 잡코리아만이 제공할 수 있는 혜택을 단계별로 설계한 프로그램"이라며 "'천만의 합격, 천만의 잡코리아' 캠페인 메시지처럼 구직자 한 사람 한 사람이 더 자신 있게 다음 기회에 도전하고, 모든 꿈이 합격에 닿을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com