"살려달라 출동했는데 발길질"…충북 119구급대원, 주취자 폭행에 '몸살'

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최근 5년 구급대원 폭행 83% 주취 상태서 발생

충북소방본부, CCTV·방검조끼 등 대응 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = "살려달라"는 신고를 받고 출동한 119구급대원들이 되레 폭행을 당하는 일이 끊이지 않고 있다.

특히 구급대원 폭행 사건의 대부분이 술에 취한 상태에서 발생해 현장 대원들의 안전을 위협하고 있다.

[이미지=충북소방본부] 2026.08.30 baek3413@newspim.com

충북소방본부는 구급대원 폭행에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다고 30일 밝혔다.

최근 5년간 충북에서 발생한 구급대원 폭행 사건의 약 83%는 주취 상태에서 발생한 것으로 나타났다.

지난 7월 제천에서는 경찰 공동 대응 요청을 받고 주취 환자를 이송하던 구급대원이 엘리베이터 안에서 폭행을 당했다.

8월 청주에서도 도움을 요청한 주취 환자가 구급대원을 발로 차는 등 폭행 사건이 발생했다.

구급대원 폭행은 대원의 부상에 그치지 않는다.

폭행으로 응급처치가 중단되거나 이송이 지연될 경우 환자의 생명과 직결되는 '골든타임'이 위협받을 수 있다.

충북소방은 폭행 위험을 줄이기 위해 신고 접수 단계부터 위험 정보를 공유하고 현장 대응 매뉴얼을 운영하고 있다.

또 모든 119구급차에 CCTV를 설치하고 헬멧과 방검조끼, 웨어러블캠 등을 보급하며 현장 대원의 안전장비도 강화하고 있다.

구급대원을 폭행하면 관련 법률에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

충북소방은 소방특별사법경찰관의 직접 수사 등을 통해 폭행 사건에 무관용 원칙을 적용할 방침이다.

이인선 충북소방본부 구조구급과장은 "구급대원은 맞으면서 환자를 살리는 사람이 아니다"며 "대원이 먼저 안전해야 도민의 생명을 지킬 수 있다"고 말했다.

이어 "구급대원을 향한 폭력은 결국 나와 내 가족의 골든타임을 빼앗는 범죄"라며 이들이 안심하고 현장 활동에 전념할 수 있도록 시민들의 협조를 당부했다.

baek3413@newspim.com