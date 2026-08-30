실종 韓人 9명 찾으려 헬기 2대 투입...외교부 "네팔 당국 허가 기다려"

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신속대응팀과 두산 각 한 대씩

"추가 수색 범위 넓어질 듯"

[서울=뉴스핌] 이영종 전문기자 = 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 찾기 위한 헬기 수색이 30일 이뤄질 예정이다.

외교부에 따르면 우리 정부 합동 신속대응팀과 두산에너빌리티 측이 헬기 각 한 대씩을 임대해 이날 수색 대상 지역에 투입할 예정인데, 현재 네팔 군 당국의 운항 허가를 기다리고 있는 것으로 전해졌다.

네팔에서 발생한 홍수로 인해 토석류에 휩싸인 주택들 [사진=로이터 뉴스핌]

앞서 하루 전에는 정부가 현지에서 빌린 헬기 한 대가 2회 이륙해 수색 작전을 벌였다.

외교부 당국자는 "어제의 두 차례 수색을 바탕으로 추가 수색에 나설 것으로 보이며, 수색 범위가 넓어질 것으로 보인다"고 말했다.

지난 29일 파견된 2차 정부 합동 신속대응팀이 현장 수색을 위해 드론을 가져간 만큼 네팔 당국의 운용 허가가 이뤄지면 신속대응팀이 판단해 이를 투입할 예정인 것으로 알려졌다.

하지만 현장이 험준한 산악지역인데다 울창한 수림지역이라 현장 근접이나 착륙이 쉽지 않은 것으로 당국자는 전했다.

전날 띄운 헬기의 경우도 현장에 착륙하지는 못한 상황에서 사고 지역 상공을 비행하면서 육안으로 살피고, 관련 영상을 촬영하는 수준에 그쳤다는 얘기다.

yjlee@newspim.com