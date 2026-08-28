두나무-비자, 스테이블코인 결제 협력

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 28일 비자와 스테이블코인 결제 협력했다.
- 양사는 결제·송금·정산 서비스 로드맵을 공개했다.
- AI 에이전틱 커머스 등 새 사업도 검토했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 업비트를 운영하는 두나무는 글로벌 결제 기업 비자와 스테이블코인 기반 결제 및 송금 서비스 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 28일 밝혔다.
양사는 지난 27일 미국 샌프란시스코 비자 글로벌 마켓 서포트 센터에서 구체적인 로드맵을 공개했다. 협력의 핵심은 두나무의 디지털자산 기술력과 비자의 글로벌 결제 네트워크를 결합하는 것이다.
두나무는 업비트 운영을 통해 거래·보관·이전 노하우와 블록체인 인프라, 보안·이상거래 탐지·자금세탁방지 등 서비스 운영 역량을 축적해왔다. 이를 비자의 글로벌 결제·송금 네트워크와 연결해 스테이블코인 기반 결제, 글로벌 송금, 정산 등 새로운 금융 서비스를 발굴할 계획이다.
두 회사는 스테이블코인을 기존 금융·결제 인프라와 연결해 결제·송금·정산의 편의성과 효율성을 높이는 방안을 검토한다. 주요 글로벌 시장에서 스테이블코인 및 디지털자산 연계 결제 서비스를 모색하고, 새로운 이용자 경험을 제공할 수 있는 방안을 검토할 예정이다. 최근 공개된 오픈 스탠다드 'OUSD'를 기반으로 스테이블코인의 활용 가능성을 확대할 수 있는 다양한 사업 모델도 탐색한다.
인공지능(AI) 기반 미래 결제 분야에서도 협력을 이어간다. AI와 스테이블코인 기반 결제·정산 인프라를 결합한 새로운 서비스와 사업 모델을 공동으로 발굴할 계획이다. 특히 AI가 이용자를 대신해 상품이나 서비스를 탐색하고 구매·결제까지 수행하는 '에이전틱 커머스'를 포함해 AI 결제에 필요한 기술과 인프라, 관련 생태계의 발전 방향 등을 검토한다.
이번 파트너십은 안정성, 투명성, 상호 운용성 및 규제 준수를 근간으로 한다. 스테이블코인 기반 결제와 글로벌 송금 등 협력 사업은 관련 법규와 규제 요건을 고려해 단계적으로 구체화할 계획이다. 현재 다양한 사업 기회를 검토하는 단계로, 구체적인 서비스 형태와 대상, 시장, 출시 일정 등은 정해지지 않았다.
romeok@newspim.com