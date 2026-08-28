토스·우리금융저축은행, 개인사업자 대출 출시

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스와 우리금융저축은행은 개인사업자 전용 신용대출 상품 '비타WON [BIZ]'를 출시했고 27일 밝혔다. 4대 금융지주 계열 저축은행 중 토스의 대안 신용평가 모델 '소호스코어'를 적용한 대출 상품은 이번이 처음이다.
'비타WON [BIZ]'는 토스 앱을 통해 비대면으로 신청할 수 있다. 우리금융저축은행의 기존 신용평가 시스템에 토스의 소호스코어를 결합해 심사 체계를 강화했다.
소호스코어는 토스와 한국평가데이터가 함께 개발한 개인사업자 전용 신용평가 모형이다. 과거 신용거래 이력뿐 아니라 사업자의 실제 금융 활동 흐름까지 평가에 반영한다.
개인사업자는 월별 수입 변동이 크고 금융 거래 방식이 직장인과 달라 기존 심사에서 제대로 평가받지 못하는 경우가 많았다. 소호스코어를 적용하면 그동안 대출 승인이 어려웠던 중저신용 사업자도 금융 기회를 얻을 수 있다. 우량 등급으로 평가되면 기존 심사 기준보다 낮은 금리를 적용받는다.
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