이소영 의원 "보건복지부, 과천 아주대병원 262병상 계획 승인"

AI 핵심 요약beta
- 이소영 의원은 27일 과천 아주대병원 262병상 설립 승인을 밝혔다.
- 복지부는 과천 종합병원이 병상수급계획에 적합하다고 봤다.
- 과천시는 의료공백 해소 기대 속 남은 절차를 밟게 됐다.
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응급실 부재 및 신도시 인구 증대 대응...지역숙원 사업 해결 기대
이 의원 "시민 생명 지킬 의료 인프라 완공까지 끝까지 챙길 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 이소영 국회의원(경기 의왕시)은 보건복지부가 과천 아주대학교병원의 262개 병상 설립 계획을 최종 승인했다고 27일 밝혔다.
이 의원에 따르면 이번 승인은 과천 지역 내 262개 병상 규모의 종합병원 신설이 국가 병상수급계획상 적합함을 보건복지부가 공식적으로 인정한 것으로 향후 경기도 의료기관개설위원회 사전심의 등 본격적인 개설 절차를 밟기 위한 핵심 단계를 넘어섰음을 의미한다.
과천시는 그간 지역 내 종합병원과 응급실이 존재하지 않아 응급환자 발생 시 인근 도시로 이송해야 하는 등 의료 인프라 부족 문제를 겪어왔다. 특히 3기 신도시 조성 등으로 향후 인구 유입이 대폭 늘어날 예정이어서 종합병원 유치가 지역 최대 숙원사업으로 꼽혀왔다.
이 의원은 그동안 신계용 과천시장과 협력해 정부 설득 작업을 펼쳐왔으며 지난 7월 이형훈 보건복지부 차관과 정은경 장관을 연이어 만나 과천의 의료 여건 및 아주대병원의 세부 운영계획을 설명하고 병상 승인을 적극 요청한 바 있다.
이소영 의원은 "과천시민이 오랜 기간 염원해 온 종합병원 유치가 큰 고비를 넘기게 돼 뜻깊다"며 "도시 성장에 발맞춰 시민의 생명과 안전을 지키는 의료 인프라가 차질 없이 구축될 수 있도록 경기도 사전심의 등 남은 절차도 끝까지 책임지고 챙기겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com