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수년간 성폭력에도 '처벌불원·공탁' 감형…"양형기준 엄격 적용해야"

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  • 성평등가족부가 27일 젠더폭력 양형기준 포럼을 열었다
  • 처벌불원·공탁의 과도한 감형 논란과 개선 요구가 나왔다
  • 피해회복·자기결정권 고려한 신중론도 함께 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다수 피해 불법촬영에도 '초범' 참작…기준·실무 간극
"처벌불원 삭제" vs "피해 회복 위한 협상력" 팽팽
여성단체 "권력관계·폭력의 지속성 양형에 담아야"
성평등가족부, 대법원 양형위에 개선안 제출 예고

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성범죄와 디지털 성범죄 등 젠더폭력 사건에서 '처벌불원'과 형사공탁이 감형에 과도하게 작용한다는 지적과 함께 양형기준 개선 목소리가 나왔다. 다만 피해자의 처벌불원 의사를 양형기준에서 삭제할지를 두고는 피해 회복 및 피해자 자기결정권을 고려해야 한다는 반론도 제기됐다.

성평등가족부는 27일 정부서울청사에서 '폭력 이후, 법원의 시간: 성별기반 폭력 사건의 양형기준과 판결을 들여다보다'를 주제로 포럼을 열었다.

원민경 성평등가족부 장관이 27일(목) 오후 정부서울청사에서 열린 젠더폭력 양형기준 포럼에 참석해 젠더폭력 사건의 양형기준 적용 실태와 개선방안에 대해 논의하고 있다. [사진=성평등가족부]

한민경 경찰대 교수는 최근 약 1년 5개월간 선고·언론보도 사례를 분석한 결과 젠더폭력 사건에서 처벌불원과 합의, 공탁, 초범 여부, 피고인의 가족관계·직업 등 행위와 직접 관련이 적은 요소가 감경 사유로 폭넓게 반영되는 경향이 나타났다고 지적했다.

또 성범죄에서 처벌불원이 특별양형인자 감경요소로 작용하는 반면 일부 디지털 성범죄에서는 일반양형인자로 다뤄지는 등 범죄 유형별 기준에도 불일치가 있다고 짚었다.

한 교수는 뇌병변 장애가 있는 사촌 누나를 상대로 수년간 강제추행·간음한 혐의로 기소된 피고인이 1심 징역 4년에서 항소심 징역 3년·집행유예 5년으로 감형된 사례를 들었다. 항소심은 피해자의 처벌불원 의사, 위로금 공탁, 초범 등을 고려했다.

불특정 여성 29명을 상대로 약 1년간 155차례 몰래 촬영한 피고인이 징역 8개월에 집행유예 3년을 선고받은 사례도 있었다. 피고인은 대부분의 피해자와 합의하지 못했지만 범행 인정과 초범, 신원이 확인된 피해자와의 합의 등이 유리한 사정으로 참작됐다.

한 교수는 다수 피해자를 상대로 반복 범행한 경우에는 '형사처벌 전력 없음' 감경요소 적용에서 제외하도록 한 기준과 실무 사이에 간극이 있다고 지적했다.

한 교수는 "성범죄 친고죄가 폐지된 지 오랜 시간이 지났지만 처벌불원이 여전히 특별양형인자 감경요소로 기능하고 있다"며 "성범죄와 디지털 성범죄 양형기준에서 처벌불원 요소를 삭제하고 디지털 성범죄 기준의 '공탁 포함' 표현도 없애야 한다"고 제안했다.

이어 "다수·반복 범행에서 '초범' 감경을 엄격하게 적용하고 '유포·반포되지 않음'이나 '영리 목적·경제적 이득 없음'을 독립적인 유리한 정상으로 해석하지 말아야 한다"고 주장했다.

이어진 토론에서 최광진 의정부지법 판사는 "권고형량 범위를 정하는 단계, 선고형을 결정하는 단계, 집행유예 여부를 판단하는 단계는 이론적으로 구분된다"며 "판결문에 적힌 유리한 정상과 불리한 정상은 법원이 형법 제51조상 여러 사정을 종합 고려했다는 점을 보이는 것"이라고 설명했다.

처벌불원 자체를 일률적으로 배제하는 데 신중해야 한다는 의견도 나왔다. 최한얼 서울중앙지검 검사는 "성범죄가 개인의 성적 자기결정권을 주된 보호법익으로 하는 만큼 피해자 의사는 기본적으로 존중되고 양형에도 반영될 필요가 있다"며 "이를 양형인자에서 완전히 삭제하면 가해자가 피해 회복을 위해 적극적으로 나서지 않거나 형사절차에서 신속하고 충분한 배상이 이뤄지는 사례가 줄어들 수 있다"고 말했다.

원민경 성평등가족부 장관이 27일(목) 오후 정부서울청사에서 열린 젠더폭력 양형기준 포럼에 참석해 젠더폭력 사건의 양형기준 적용 실태와 개선방안에 대해 논의하고 있다. [사진=성평등가족부]

피해자 대리 경험이 있는 변호사들은 처벌불원 요소가 실제로는 단일 사유 이상으로 중첩 작용한다고 비판했다. 이경환 법무법인 태평양 변호사는 피해자와 합의하면 처벌불원뿐 아니라 '진지한 반성', '상당한 피해 회복'까지 함께 인정돼 형량과 집행유예 판단에 복합적으로 반영될 수 있다고 지적했다.

이 변호사는 "피해자가 엄정한 처벌과 피해 회복을 모두 누릴 권리가 있음에도 현실에서는 '돈을 받고 처벌불원을 해 집행유예를 감수할지'를 선택하도록 내몰릴 수 있다"며 "피해자의 처벌불원은 사법적 판단 부담을 피해자 개인에게 전가하는 측면도 있다"고 말했다.

반면 박수진 법무법인 혜석 변호사는 처벌불원의 위상을 낮추는 방향에는 공감하면서도 현재 제도 아래에서 즉시 삭제하는 방안은 신중해야 한다고 주장했다.

박 변호사는 "피해자들이 형사합의 과정에서 금전 배상뿐 아니라 사과, 허위사실 정정, 추가 피해 방지 등을 요구하며 실질적인 협상력을 행사하는 경우가 있다"며 "민사·형사 절차만으로는 충분히 해결하기 어려운 피해 회복 수단이라는 점도 고려해야 한다"고 말했다.

여성단체들은 현행 양형기준이 젠더폭력의 구조적 특성과 피해 양상을 충분히 반영하지 못한다고 비판했다.

송란희 한국여성의전화 대표는 "젠더폭력에서 반복되는 권력관계와 통제·지배, 폭력의 지속성과 연속성, 그에 따른 피해 특성이 개별 범죄의 양형 과정에서도 일관되게 포착돼야 한다"고 말했다.

김혜정 한국성폭력상담소 소장은 "스토킹은 동일 피해자에 대한 범행일 때만 동종 전과로 보고 다른 범죄군은 성폭력·성매매 범죄만 동종 전과로 보는 등 기준이 서로 다르다"며 "피해자에 대한 보복·원한뿐 아니라 피해자가 속한 집단에 대한 증오심에 기반한 범행도 양형기준에서 고민해달라"고 제안했다.

원민경 성평등가족부 장관은 "피해 판결은 피고인의 최종 책임을 지는 것이기도 하지만 피해자의 회복과 또 다른 피해 예방에 영향이 크다는 점에서 한 사람에 대한 판결로 의미가 축소돼서는 안 된다고 새각한다"며 "올해 하반기 예정된 디지털 성범죄 양형기준 검토 과정에 포럼 논의와 연구 결과를 담아 대법원 양형위원회에 제출하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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김현태, 계엄 가담 1심 징역 12년 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 불구속 상태로 재판을 받아온 김 전 단장은 이날 실형 선고를 받으면서 법정 구속됐다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄 직후 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 '계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐'이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 재판부는 실형이 선고된 김현태 전 단장, 이상현 전 단장, 김대우 전 단장에 대해선 도주 및 증거인멸 염려가 있다고 보고 법정 구속했다. 다만 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 재판부는 이들에게 폭동에 가담할 의사나 국헌문란 목적이 있었다고 보기 어렵다고 봤다. 재판부는 이날 피고인들에 대한 양형 이유를 밝히며 "국가 안전보장과 국토 방위의 신성한 의무를 저버리고 국가와 국민을 위해 사용해야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"고 판시했다. 그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행의 엄중한 책임을 피고인들에게 물을 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"며 "사건의 중대성에 상응하는 처벌을 통해 향후 다시는 내란을 도모하거나 가담하지 못하도록 경종을 울려야 한다"고 강조했다. 김현태 전 단장과 이상현 전 단장은 계엄 선포 후 병력을 이끌고 국회로 출동해 내부 봉쇄 등 임무를 지시한 혐의를 받는다. 김대우 전 단장은 방첩사 인력 위주로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 정치권 주요 인사 14명을 체포하려는 데 가담한 혐의를 받고 있다. 고동희 전 처장은 정보사 요원들을 데리고 중앙선관위 청사에 진입해 직원들의 휴대폰을 빼앗은 혐의를 받는다. 김봉규·정성욱 전 단장에게는 이른바 '롯데리아 회동' 모임 등을 거쳐 선관위 직원 체포·구금 임무를 수행할 정보사 요원들을 편성하고 임무를 부여한 혐의가 적용됐다. 박헌수 전 본부장은 방첩사에 보낼 조사본부 수사관 100명을 편성하고 정치인 수용 시설을 파악하도록 지시하는 등 체포조 지원과 구금시설 준비에 관여한 혐의를 받는다. 이들은 군사법원에서 재판을 받다 파면되거나 전역한 뒤 민간인 신분이 되자 내란 특검팀(조은석 특별검사) 요청에 따라 지난 1월 사건이 서울중앙지법으로 이송되면서 재판을 받게 됐다. 박헌수 전 본부장 사건은 별도로 공판이 진행되다가 지난 5월 나머지 피고인 6명의 사건과 병합됐다. 특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 단장에게 징역 18년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다. 또 이상현 전 단장에게 징역 15년을, 김대우 전 단장·김봉규 전 단장·정성욱 전 단장에게 징역 12년을, 고동희 전 처장과 박헌수 전 본부장에게 징역 10년을 각각 구형했다. 당시 특검팀은 피고인들에 대해 "병력을 사적으로 동원해 핵심 헌법기관의 권능 행사를 불가능하게 만들어 국가 질서를 파괴하려 했다"고 지적했다. 특검팀은 이날 법정에서 나와 "(선고 결과가) 다소 아쉽기는 하다"면서도 "판결문을 검토해보고 항소 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 내란특검팀은 27일 법정 밖으로 나와 판결문을 본 후 항소 여부를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 2026.08.27 yek105@newspim.com   yek105@newspim.com 2026-08-27 16:24
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李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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