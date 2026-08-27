무안 민관대책위 "전남이 광주 편입식 개편, 주민 생존권 위협"

AI 핵심 요약beta
- 대책위가 27일 통합시 조직개편안 보완을 요구했다.
- 전남청사에 핵심 기능 배치와 공동화 방지책을 촉구했다.
- 광주 편중과 재정 우려를 들어 상생 원칙을 강조했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 주청사 무안 확정 민·관 합동 대책위원회가 27일 통합시 조직개편안 보완을 요구하며 전남청사에 핵심 기관운영 기능 배치와 남악신도시 도시공동화 방지 대책 마련을 촉구했다.
대책위는 이날 발표한 입장문에서 "통합의 혜택은 광주가, 부담은 전남이 진다는 우려가 현실이 됐다"며 "사실상 전남이 광주에 편입되는 불평등한 조직개편"이라고 비판했다.
이들은 "지역별 경제력·산업기반·인구 등 도시 특성을 무시한 채 부서 수만 형식적으로 배분하고 실질적 핵심 행정 의사결정 기능은 광주청사에 몰아주었다"며 "전남청사는 행정 의사결정 기능이 부족한 분산청사로 전락했다"고 지적했다.
특히 "경제·산업 기반이 취약한 서남권에서 행정 기능마저 약화되면 공무원과 민원인 등 생활인구로 유지되던 지역경제가 침체하고 도시공동화가 가속화될 것"이라며 "청사 기능 배치는 조직 내부문제가 아닌 주민 생존권 문제"라고 강조했다.
대책위는 광주 숙원사업인 군 공항 이전과 재생에너지 공급, 광주 부채로 인한 전남 예산 지출 등 상생발전을 위해 적극 협조해 왔으나 광주와 광주도시공사 채무가 3조 6000억 원에 육박하는 등 방만한 재정 운영에 대한 충분한 분석 없이 핵심 기관운영 기능을 맡기는 것이 적절한지 의문을 제기했다.
이와 함께 "어려운 재정 여건 속에서도 건전한 재정운영으로 재생에너지·우주항공 등 미래 성장동력을 만들어온 전남 공무원들의 행정 경험과 정책 역량, 그간의 노력과 공로도 충분히 인정돼야 한다"고 밝혔다.
이에 대책위는 전남 서남권의 도시공동화 가속화로 지역 생존 기반이 위협받는 일이 발생하지 않도록 핵심 기관운영 기능을 전남청사에 배치하고 남악신도시 도시공동화를 막을 실효성 있는 대책을 마련해줄 것을 요구했다.
박문재 공동위원장은 "진정한 통합은 서로의 강점과 기능을 결합해 함께 성장해야 한다"며 "전남광주통합특별시가 모두가 함께 성장하는 상생과 균형발전의 원칙을 끝까지 지켜달라"고 말했다.
ej7648@newspim.com