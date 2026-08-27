[US오픈] 대회 2연패 노리는 알카라스...메이저 25승 꿈꾸는 조코비치

여자 단식에선 사발렌카가 3연패 조준

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손목 부상을 이겨낸 카를로스 알카라스(3위·스페인)가 '숙적' 얀니크 신네르(1위·이탈리아)가 빠진 US오픈에서 대회 2연패에 도전한다.

시즌 마지막 테니스 메이저 대회인 2026 US오픈(총상금 1억800만달러)이 오는 31일(한국시간) 미국 뉴욕의 빌리 진 킹 국립테니스센터에서 막을 올린다. 이번 대회는 지난 4월 손목 힘줄염 부상으로 코트를 떠났던 알카라스의 복귀 무대다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 카를로스 알카라스. [사진=로이터]2026.08.27 psoq1337@newspim.com

작년 프랑스오픈과 US오픈, 올해 호주오픈을 차례로 제패하며 '커리어 그랜드슬램'을 달성했던 알카라스는 부상으로 잠시 숨고르기를 했다. 그 사이 신네르가 마드리드 마스터스, 로마 마스터스, 윔블던 2연패를 달성하며 통산 메이저 우승을 5회로 늘려 알카라스(7회)를 바짝 추격했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 얀니크 신네르. [사진=로이터]2026.08.27 psoq1337@newspim.com

이번엔 신네르가 오른쪽 무릎 부상으로 출전을 포기했다. 알카라스가 타이틀 방어에 성공한다면 신네르와의 격차를 다시 벌릴 수 있다. 다만 US오픈은 남자 단식 디펜딩 챔피언에게 가혹한 무대다. 2004년부터 2008년까지 5연패를 달성한 로저 페더러 이후 2연패에 성공한 선수는 단 한 명도 없었다. 알카라스는 본선에 앞서 세리나 윌리엄스(미국)와 짝을 이뤄 출전한 혼합복식에서 8강까지 오르며 감각을 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 알렉산더 츠베레프. [사진=로이터] 2026.08.27 psoq1337@newspim.com

신네르의 부재로 1번 시드를 받은 세계 2위 알렉산더 츠베레프(독일)가 강력한 창으로 맞선다. 츠베레프는 6월 프랑스오픈에서 생애 첫 메이저 왕좌에 올랐고, 윔블던에서는 준우승을 차지하는 등 메이저 2대회 연속 결승에 진출했다. 다만 최근 캐나다 마스터스 첫판 탈락, 신시내티 마스터스 16강 탈락으로 기세가 다소 꺾였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 노박 조코비치. [사진=로이터]2026.08.27 psoq1337@newspim.com

'살아있는 전설' 노바크 조코비치(5위·세르비아)는 남녀 통틀어 역대 최다인 통산 25번째 메이저 단식 우승을 겨냥한다. 39세의 조코비치는 올해 우승이 없다. 호주오픈 준우승 이후 결승조차 오르지 못했고, 최근 신시내티 마스터스에서도 첫 판에서 고배를 마셨다. 그러나 US오픈에서만 네 차례 정상에 올랐던 만큼 베팅업체들은 그를 알카라스, 츠베레프에 이은 우승 후보 3위로 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아리나 사발렌카. [사진=로이터] 2026.08.27 psoq1337@newspim.com

여자 단식에서는 아리나 사발렌카(1위·벨라루스)가 2012~2014년 세리나 윌리엄스 이후 12년 만의 대회 3연패를 노린다. 최근 캐나다오픈 우승으로 반등한 이가 시비옹테크(8위·폴란드)와 신시내티오픈을 제패한 코코 고프(4위·미국)가 강력한 창으로 대항한다. 올해 호주오픈 챔피언 엘레나 리바키나(2위·카자흐스탄)는 발목 부상으로 출전이 불투명하다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 US오픈 테니스 혼합복식 우승자 카롤리나 무호바(왼쪽)와야쿠프 멘시크. [사진=로이터] 2026.08.27 psoq1337@newspim.com

27일 열린 혼합복식 결승에서는 카롤리나 무호바-야쿠프 멘시크(이상 체코) 조가 벨린다 벤치치(스위스)-플라비오 코볼리(이탈리아) 조를 2-1(6-3 1-6 <10-6>)로 제압하고 우승을 차지했다. 혼합복식 우승 상금은 100만달러(약 13억8000만원)다.

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