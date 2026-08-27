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[US오픈] 대회 2연패 노리는 알카라스...메이저 25승 꿈꾸는 조코비치

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AI 핵심 요약

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  • 손목 부상 복귀한 알카라스가 31일 US오픈 2연패에 도전했다.
  • 무릎 부상 신네르가 빠지며 츠베레프와 조코비치가 견제했다.
  • 여자부는 사발렌카 3연패 도전, 혼복은 체코조가 우승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여자 단식에선 사발렌카가 3연패 조준

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손목 부상을 이겨낸 카를로스 알카라스(3위·스페인)가 '숙적' 얀니크 신네르(1위·이탈리아)가 빠진 US오픈에서 대회 2연패에 도전한다.

시즌 마지막 테니스 메이저 대회인 2026 US오픈(총상금 1억800만달러)이 오는 31일(한국시간) 미국 뉴욕의 빌리 진 킹 국립테니스센터에서 막을 올린다. 이번 대회는 지난 4월 손목 힘줄염 부상으로 코트를 떠났던 알카라스의 복귀 무대다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 카를로스 알카라스. [사진=로이터]2026.08.27 psoq1337@newspim.com

작년 프랑스오픈과 US오픈, 올해 호주오픈을 차례로 제패하며 '커리어 그랜드슬램'을 달성했던 알카라스는 부상으로 잠시 숨고르기를 했다. 그 사이 신네르가 마드리드 마스터스, 로마 마스터스, 윔블던 2연패를 달성하며 통산 메이저 우승을 5회로 늘려 알카라스(7회)를 바짝 추격했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 얀니크 신네르. [사진=로이터]2026.08.27 psoq1337@newspim.com

이번엔 신네르가 오른쪽 무릎 부상으로 출전을 포기했다. 알카라스가 타이틀 방어에 성공한다면 신네르와의 격차를 다시 벌릴 수 있다. 다만 US오픈은 남자 단식 디펜딩 챔피언에게 가혹한 무대다. 2004년부터 2008년까지 5연패를 달성한 로저 페더러 이후 2연패에 성공한 선수는 단 한 명도 없었다. 알카라스는 본선에 앞서 세리나 윌리엄스(미국)와 짝을 이뤄 출전한 혼합복식에서 8강까지 오르며 감각을 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 알렉산더 츠베레프. [사진=로이터] 2026.08.27 psoq1337@newspim.com

신네르의 부재로 1번 시드를 받은 세계 2위 알렉산더 츠베레프(독일)가 강력한 창으로 맞선다. 츠베레프는 6월 프랑스오픈에서 생애 첫 메이저 왕좌에 올랐고, 윔블던에서는 준우승을 차지하는 등 메이저 2대회 연속 결승에 진출했다. 다만 최근 캐나다 마스터스 첫판 탈락, 신시내티 마스터스 16강 탈락으로 기세가 다소 꺾였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 노박 조코비치. [사진=로이터]2026.08.27 psoq1337@newspim.com

'살아있는 전설' 노바크 조코비치(5위·세르비아)는 남녀 통틀어 역대 최다인 통산 25번째 메이저 단식 우승을 겨냥한다. 39세의 조코비치는 올해 우승이 없다. 호주오픈 준우승 이후 결승조차 오르지 못했고, 최근 신시내티 마스터스에서도 첫 판에서 고배를 마셨다. 그러나 US오픈에서만 네 차례 정상에 올랐던 만큼 베팅업체들은 그를 알카라스, 츠베레프에 이은 우승 후보 3위로 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아리나 사발렌카. [사진=로이터] 2026.08.27 psoq1337@newspim.com

여자 단식에서는 아리나 사발렌카(1위·벨라루스)가 2012~2014년 세리나 윌리엄스 이후 12년 만의 대회 3연패를 노린다. 최근 캐나다오픈 우승으로 반등한 이가 시비옹테크(8위·폴란드)와 신시내티오픈을 제패한 코코 고프(4위·미국)가 강력한 창으로 대항한다. 올해 호주오픈 챔피언 엘레나 리바키나(2위·카자흐스탄)는 발목 부상으로 출전이 불투명하다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 US오픈 테니스 혼합복식 우승자 카롤리나 무호바(왼쪽)와야쿠프 멘시크. [사진=로이터] 2026.08.27 psoq1337@newspim.com

27일 열린 혼합복식 결승에서는 카롤리나 무호바-야쿠프 멘시크(이상 체코) 조가 벨린다 벤치치(스위스)-플라비오 코볼리(이탈리아) 조를 2-1(6-3 1-6 <10-6>)로 제압하고 우승을 차지했다. 혼합복식 우승 상금은 100만달러(약 13억8000만원)다.

psoq1337@newspim.com

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김현태 1심 징역 12년...법정구속 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다. yek105@newspim.com 2026-08-27 15:04
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李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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