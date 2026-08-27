안성시, 사회복지종사자 처우개선 평가 2년 연속 A등급 달성

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 27일 복지종사자 처우개선 최우수 A등급을 받았다.
- 경기도 31개 시·군 평가에서 2년 연속 A등급을 달성했다.
- 시는 현장 목소리를 반영한 복지정책을 이어가겠다고 했다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 사회복지종사자의 처우 개선과 복리후생 증진에 기울인 노력을 인정받아 경기도 내 최상위 평가를 받았다.
27일 시에 따르면 '2026년 경기도 31개 시·군 사회복지종사자 처우개선 정책 평가'에서 최우수 A등급 선정돼 인증패 전달식을 개최했다.
이번 평가는 경기도 31개 시·군을 대상으로 사회복지종사자 처우개선 정책 추진 노력, 제도적 기반, 사업 추진 실적 등을 종합 평가해 우수 지자체를 선정하는 제도로 안성시는 2년 연속 최우수 등급인 A등급을 달성했다.
이날 전달식에는 안성시장을 비롯해 박찬수 경기도사회복지사협회장, 최미숙 권익지원센터장, 임선희 안성시사회복지사협회장 및 현장 관계자들이 참석했다.
시 관계자는 "이번 최우수 A등급 선정은 복지 현장에서 시민을 위해 애쓰는 종사자들과 함께 만든 뜻깊은 성과"라며 "사회복지사가 행복해야 시민도 수준 높은 복지 서비스를 누릴 수 있는 만큼 앞으로도 현장의 목소리를 반영한 실질적인 정책을 추진하겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com