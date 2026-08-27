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골프존, 'ISO/IEC 27001' 갱신...국제표준 기반 정보보호 체계 지속 운영

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  • 골프존이 27일 ISO/IEC 27001 갱신 인증을 획득했다.
  • 2023년 9월 첫 인증 후 정보보호 체계를 지속 개선했다.
  • 해외사업 대응과 고객 신뢰 강화를 이어가겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존이 정보보호경영시스템 국제표준인 'ISO/IEC 27001' 갱신 인증을 획득했다. 국제표준 기반의 정보보호 체계를 지속 운영한다. 

국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 ISO/IEC 27001은 조직이 보유한 정보자산을 다양한 보안 위협으로부터 안전하게 보호하고 관리할 수 있는 체계를 갖추고 있는지를 종합적으로 평가하는 정보보호 분야의 대표적인 국제표준이다. 기업이 고객과 서비스에 관련된 다양한 정보를 안전하게 관리하기 위해 필요한 정책과 절차를 마련하고, 보안 위험을 꾸준히 점검·개선하고 있는지를 종합적으로 평가한다.

골프존은 2023년 9월 ISO/IEC 27001 최초 인증 취득 이후 정보보호 관리체계를 지속적으로 운영하고 개선해 왔다. 이번 갱신 심사에서는 정보보호 정책과 위험관리, 접근통제, 정보자산 관리, 보안사고 대응 및 업무 연속성 등 정보보호 관리체계 전반의 적합성과 운영 효과성을 인정받았다. 특히 서비스의 기획·개발·운영 및 고객지원 과정에 체계적인 정보보호 관리 절차를 적용하고, 서비스 운영 과정에서 처리되는 주요 정보자산의 기밀성·무결성·가용성을 확보하기 위한 관리체계를 지속적으로 강화해 왔다.

이번 갱신 인증 획득은 골프존이 기존에 구축한 정보보호 관리체계를 일회성에 그치지 않고 안정적으로 운영·개선하고 있으며, 고도화되는 사이버 위협과 국내외 정보보호 요구사항에 선제적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 다시 한번 확인했다는 점에서 의미가 있다. 골프존은 갱신된 인증을 바탕으로 해외 사업에서 요구되는 정보보호 수준에 효과적으로 대응하고, 토털 글로벌 골프 플랫폼 기업으로서 서비스 경쟁력과 대외 신뢰도를 한층 강화할 계획이다.

골프존 CISO 신동훈 프로는 "이번 ISO/IEC 27001 갱신 인증은 골프존의 정보보호 정책과 관리체계가 국제 기준에 따라 지속적이고 체계적으로 운영되고 있음을 객관적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 위험평가와 보안 점검, 임직원 교육 및 관리체계 개선을 통해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 스크린 골프 환경을 제공하겠다"고 밝혔다.

iaspire@newspim.com

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李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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