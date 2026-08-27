여수시, 호남권 대용량포방사시스템 국비 220억원 확보

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대형 산업재난 대응·호남권 소방역량 강화

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 여수시가 여수국가산단을 비롯한 호남권 대형 화재에 대응할 대용량포방사시스템 구축사업의 총사업비를 전액 확보해 2027년 말까지 광역 재난대응 소방 인프라를 구축한다.

여수시는 호남권역 대용량포방사시스템 구축사업의 2027년 예산으로 장비 구매비 78억 원을 포함한 국비 136억 원을 확보했다고 27일 밝혔다.

대용량포방사시스템 청사 조감도 [사진=여수시] 2026.08.27 chadol999@newspim.com

기존 확보액 83억 6000만 원과 이번 국비를 합쳐 총사업비 219억 6000만 원 전액을 마련한 시는 중흥동 일원 4063㎡ 부지에 청사를 건립하고 대용량포방사시스템을 도입할 계획이다.

대용량포방사시스템은 분당 최대 4만 5000ℓ의 소화수를 방사하는 첨단 소방장비로 여수국가산단 유류탱크 화재 등 대규모 산업재난 대응과 호남권 소방 대응력 강화를 위해 구축된다.

시는 중앙119구조본부와 부지 협의 및 업무협약을 체결하고 중흥지구 토지를 매입하는 등 사업 기반을 마련하는 한편 정부에 국비 지원을 지속 건의해 왔다.

시 관계자는 "여수국가산단과 호남권 대형 재난 대응을 위한 핵심 소방 인프라"라며 "관계기관과 협력해 시스템 도입과 청사 건립을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

시는 2027년 12월까지 장비 도입과 청사 건립을 완료할 계획이다.

chadol999@newspim.com